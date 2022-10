¡Qué cosa Margot!

La “consulta” del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fue un fraude de comienzo a fin, donde el mayor perdedor fue el ex presidente Danilo Medina, cuyo liderazgo no sólo fue puesto en entredicho, sino que su candidata, Margarita Cedeño, fue apaleada, tanto por el alcalde de Santiago, Abel Martínez, como por el ex procurador Francisco Domínguez Brito, que alcanzó el segundo lugar.

El ex presidente Medina mintió todo el tiempo, algo a lo que ya nos tiene acostumbrado. Le metió de contrabando una consulta que en los hechos terminó siendo una convención donde se eligió, muy a destiempo, al candidato presidencial, porque todos los participantes en el certamen hicieron un compromiso de adhesión al que resultara ganador.

El año próximo, cuando se realice el formalismo de la convención, validada por la Junta Central Electoral, ya el triunfador de la “consulta”, será proclamado de manera oficial.

En términos de votación, la “consulta” fue un fracaso estrepitoso. Durante muchos meses el ex presidente Medina estuvo juramentando a “nuevos” militantes y simpatizantes del partido morado.

Con entusiasmo inusitado Medina llegó a decir que 500 mil nuevos militantes se habían inscrito. Estos, en adición al padrón de un millón 700 mil y tantos, lo que debió ascender a casi dos millones 500 mil.

¿Dónde se metieron los dirigentes y militantes del PLD que Danilo Medina dijo tener que no se vieron por ninguna parte? Hubo tantos colegios electorales como votantes. El padrón del PLD es falso, como falsos fueron los 500 mil que Danilo dijo que había juramentado.

También te podría interesar: Cuidemos el turismo

En la calle todos sabían que Abel Martínez, que tiene una cola más larga que el Cometa Halley, con una fortuna que jamás podrá explicar, al igual que sus competidores, aunque algunos en menor dimensión, sería el ganador por amplio margen, no solo por el uso de los cuantiosos recursos de los que dispuso, sino porque creó una estructura partidaria y política avasalladora. Los resultados no se hicieron esperar.

Margarita Cedeño, la penca, apenas logró un tercer lugar. Ni ella se lo esperaba. Estaba confiada de su triunfo.

Pero no fue así. Salió derrotada junto con su protector Danilo Medina, que ahora tendrá que ingeniárselas para garantizar el control del partido, porque está a punto de perderlo.

Tras percatarse de los resultados de la “consulta”, el ex presidente Leonel Fernández no pudo menos que decir, desde sus adentros: “El tiempo de Dios es perfecto”.

Con su derrota Margarita tendrá que apuntar hacía otro lado. Su carrera política parece haber llegado a su fin, su estrella ya no brillará como en el pasado, cuando era primera dama y luego vicepresidenta de la República. ¡Que desgracia, Margot, que desgracia!

En lo adelante habrá que esperar las decisiones de Abel Martínez.