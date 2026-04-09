Paris, Francia.- El reconocido diseñador santiaguero Rafael Rivero cruzó fronteras y llevó con orgullo la insignia tricolor a la llamada Ciudad Luz, presentando su propuesta “Alta Moda” en el Paris City Fashion Week.

Se trata de un evento que se desarrolló en el marco de la Gran Semana de la Moda de París, temporada otoño-invierno 2026.

Rivero presentó dos colecciones en el exclusivo VENUE—The Hotel Le Marois, ubicado en 9-11 avenue Franklin D. Roosevelt, París, Francia.

Primero se presentó una colección juvenil, fruto de una colaboración especial con Idelkis Yeara, inspirada en las mariposas del Jardín Secreto de la Reina Charlotte de Bridgenton, donde la fantasía, el color y la delicadeza se fusionaron en piezas frescas y evocadoras.

Y al otro día, fue el turno de su colección de Alta Moda 2026-2027, una propuesta cargada de exquisitas texturas de alta gama, sello distintivo de Maison Rivero.

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Siluetas estructuradas y volúmenes protagónicos caracterizan esta entrega, reafirmando el ADN de la marca y su apuesta por la sofisticación contemporánea con identidad propia.

Con esta participación, Rafael Rivero se convierte en el primer diseñador santiaguero y único en presentar una colección dentro de un circuito de moda parisino, marcando un hito para la industria creativa dominicana.

Así como Chanel tiene su tweed, Valentino su rojo y Carolina Herrera sus lunares, Rivero apuesta a que sus rayas amarillas se consoliden como el emblema distintivo de la marca, una firma visual que comienza a posicionarse en escenarios internacionales.

“Alta Moda no solo es una colección, sino un sueño hecho realidad, demostrando que el talento dominicano puede conquistar las grandes capitales de la moda mundial”, enfatizó Rivero.