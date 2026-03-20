Para el orfebre dominicano Marcos Brador, el arte no solo se crea con las manos, sino también desde la fe. Así lo deja ver en su más reciente exposición “Inspiración de fe”, inaugurada en la sala de exposiciones Arq. César Iván Feris Iglesias de Apec Cultural, donde presenta una colección de obras elaboradas cuidadosamente en oro, plata y piedras preciosas.

Brador define esta muestra como “una jornada de contemplación y encuentro religioso”, en la que cada pieza, trabajada en metales nobles como el oro y la plata, busca conectar con los devotos y amantes del arte a través de símbolos marianos.

Franklin Holguín Haché, rector de Unapec; Carlos Sangiovanni, presidente de la Comisión Apec Cultural; Marcos Brador, junto a Marilyn Brador y Marcos Antonio Brador, padres del autor.

Pero detrás de estas obras hay una historia profundamente personal.

“Yo he sido devoto de la virgen”, expresa el artista al recordar el momento que marcó su camino. El origen de la exposición se remonta a una experiencia familiar difícil: su hijo, siendo recién nacido, enfrentó una delicada condición de salud que lo mantuvo en cuidados intensivos durante semanas. En medio de la incertidumbre, Brador y su familia se aferraron a la fe.

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Obra de la exposición de Marcos Brador.

“Íbamos todos los días a las seis de la mañana. Era una situación muy dura… el niño no se movía, no reaccionaba”, relata. Sin embargo, lo que parecía un escenario sin esperanza dio un giro inesperado.

“Una madrugada entramos y era otro niño. Estaba activo, se movía… Para mí, ahí fue donde recibí la vida”, afirma con emoción.

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Ese momento, que describe como un milagro, fortaleció su devoción mariana y marcó el inicio de una promesa personal: expresar su agradecimiento a través del arte.

A partir de entonces, Brador comenzó a crear piezas inspiradas en distintas advocaciones de la Virgen, entre ellas la Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Altagracia y la Virgen de las Mercedes, utilizando oro y plata como base principal de sus composiciones, integradas con piedras preciosas.

Brador creó piezas inspiradas en distintas advocaciones de la Virgen.

“Me enfoqué principalmente en la Virgen de Guadalupe. Vi una imagen y me llamó inmediatamente”, explica. Cada obra es el resultado de un proceso minucioso de orfebrería, donde el artista transforma el oro y la plata en piezas cargadas de simbolismo, trabajando texturas, relieves y juegos de luz que resaltan la nobleza de estos materiales. “Hacer esto me dio tanta paz… que decidí seguir”, señaló.

“Inspiración de fe” reúne así no solo el talento técnico de Brador como joyero, sino también su historia de vida, convirtiendo cada cuadro en un testimonio de esperanza, gratitud y espiritualidad.

La exposición permanece abierta al público en la Universidad APEC, invitando a los visitantes a apreciar de cerca el detalle artesanal y la riqueza del trabajo en metales preciosos que dan vida a cada obra.