RD pierde su más luminoso referente lírico

Santo Domingo.- República Dominicana ha perdido a su más grande cantante lírica. Con la muerte, ayer, de doña Ivonne Haza el canto lírico llora a su embajadora cultural por excelencia.

Los restos de “La Diva Dominicana” serán velados a partir de las 4:00 de la tarde de hoy en Capillas La Paz, de la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln y sepultados mañana sábado a las 4:00 de la tarde.

La exquisita soprano falleció este jueves en Santo Domingo, informó su hijo Ito Bisonó a través de su cuenta de Twitter.

“Esta tarde ha partido en paz al encuentro del señor mi querida madre, estuvo acompañada por sus hijos y nietos hasta el último momento. Mami, serás recordada por tu gran legado a la cultura dominicana; la dama de la música clásica por siempre”, informó el ministro de Industria, Comercio y Mipymes.

Haza subió por primera vez a un escenario el 13 de marzo de 1958, en el auditorio del Instituto de Señoritas Salomé Ureña, interpretando El Mesías, de Georg Friedrich Händel, a cargo de Manuel Marino Miniño.

Haza se formó primero en el Conservatorio Nacional de Música de Santo Domingo y en 1961 se trasladó a Italia al Conservatorio de Música Santa Cecilia, en Roma, para estudiar bajo la tutela de los profesores Elena D’ambrossio, Inés Alfani-Tellini y Roberto Caggiano.

Fue maestra de cantantes líricos y populares ya que pasar por sus clases era una marca distintiva profesional para grandes figuras de los géneros operáticos.

La artista que sustentó una carrera de más de 50 años en los ámbitos nacional e internacional, fue directora del Teatro Nacional Eduardo Brito, directora de los cantantes líricos de Bellas Artes y del Conservatorio Nacional de Música.

Es un referente del canto lírico dominicano, cuyas presentaciones una vez a la semana en el programa El Show del Mediodía eran esperadas por todos los segmentos sociales de la población dominicana.

Su impronta llamó la atención de la entonces Compañía Dominicana de Teléfonos (Codetel) con quien llevó el arte y la cultura a muchos rincones del país.

Destacan trayectoria

“Ver cómo parten nuestros grandes artistas, consagrados, nuestros maestros, es muy doloroso para el sector del arte y la cultura, porque es como si nos fuéramos quedando cada día más huérfanos de artistas de esa talla”, expresó la directora teatral María Castillo al ponderar a doña Ivonne Haza.

“Desde que yo tenía 13 años, que estaba en Bellas Artes, ya existía lo que era Ópera Dominicana, una institución donde estaban Arístides Incháustegui, Ivonne Haza, Henry Ely, y cuando yo llegada a estudiar me encantaba sentarme cerca de la puerta para verlos ensayar. Me parecía tan maravilloso lo que escuchaba”, recuerda sobre sus primeros acercamientos con la soprano Ivonne Haza.

Tiempo después Castillo fue conociendo a Ivonne y tras regresar de Moscú, a donde fue a estudiar teatro con apenas 17 años, la amistad entre ambas se fortaleció. “Antes de partir ya yo era actriz de la compañía y ahí comenzamos a relacionarnos como artistas, lo cual me llenaba de mucha satisfacción siendo yo una muchacha.

Ivonne no solo fue la Dama del Bel Canto, era nuestra representación donde quiera que el país tenía que ir a hacer canto lírico, era Ivonne que nos representaba. Fue una gran embajadora de las canciones dominicanas y fue también la persona que más tarde se convirtió en gestora desde su dirección del Teatro Nacional y como directora de los cantantes líricos en Bellas Artes”, recordó La Maestra, como también se conoce a María Castillo.

Puedes leer: Velatorio de Ivonne Haza será en la Blandino

El cantante Niní Cáffaro destacó también las condiciones artísticas de Ivonne Haza, de quien dijo fue para la música clásica una gran dama y una excelente mezzosoprano clásica, de las principales del país. “Fue una excelente amiga, cuando ella estuvo en el Teatro Nacional me dio su apoyo, siempre nos manteníamos en contacto. Ella me daba consejos, fue una gran mujer y excelente madre. El país ha perdido una verdadera gloria que ojalá se le sepa honrar. Aquí se honran muchas cosas del arte que no son del arte puro como fue ella, por lo que espero se le honre como lo merece”, destacó Cáffaro.

APUNTE

Adopae lamenta

La Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae) lamentó el fallecimiento la tarde de este jueves de la excelsa cantante lírica doña Ivonne Haza.

“El arte dominicano pierde a una de sus voces más excelsas y a un referente del canto lírico que en lo profesional y lo personal mantuvo un comportamiento a la altura de sus condiciones artísticas”, expresó el presidente de Adopae, el periodista Severo Rivera.

EL DATO

Familia

Sara María Ivonne Haza del Castillo nació en el Ingenio Angelina, de San Pedro de Macorís, el 25 de diciembre de 1938.

Sus padres fueron Luis Felipe Haza González, un inmigrante cubano oriundo de Matanzas, y Rita Indiana del Castillo y Rodríguez-Objío. Esta última era nieta del prócer Manuel Rodríguez Objío; por ende, Haza era bisnieta de este último.

Haza era tía del periodista Óscar Haza y tía-abuela de la cantante Rita Indiana.

Se casó con el arquitecto Víctor Bisonó Pichardo, oriundo de Villa Bisonó, con quien procreó a Vilma Rebeca, Víctor Orlando (Ito), Marcos Rodolfo y Rita Ivonne.