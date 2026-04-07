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Tragedia en San Cristóbal: hombre muere al caer a río en Arroyo Higüero

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Tragedia en San Cristóbal: hombre muere al caer a río en Arroyo Higüero

Miembros de la Defensa Civil Dominicana recuperaron el cuerpo sin vida de un hombre que cayó a las aguas del río Yubazo

Santo Domingo.– Miembros de la Defensa Civil Dominicana recuperaron el cuerpo sin vida de un hombre que cayó a las aguas del río Yubazo, mientras caminaba por la orilla en la comunidad de Arroyo Higüero.

El organismo de socorro no ofreció de inmediato la identidad de la víctima ni mayores detalles sobre las circunstancias del hecho.

Las autoridades informaron que el afluente presenta una fuerte crecida producto de las recientes lluvias, por lo que exhortaron a la población a evitar acercarse a ríos, cañadas y arroyos.

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En ese sentido, la Defensa Civil reiteró el llamado a la prudencia, ante el incremento del caudal de los ríos en distintos puntos de la provincia, situación que representa un riesgo para la vida de las personas.

TEMAS: #ahogado#Defensa Civil#Río Yubazo#San Cristóbal#tragedia
Lázaro Medina Familia

Lázaro Medina Familia

Hijo, hermano, padre, esposo y católico. Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Periodista con larga experiencia en temas de actualidad. Desde el 2015 formo parte del gran equipo de El Nacional donde me desempeño como redactor y coordinador de contenido. Previamente estuve en Telesistema 11 y El Nuevo Diario. Ganador de una Mención especial en el Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua 2024, por la serie de reportajes 'Ríos y balnearios'.