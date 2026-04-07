Miembros de la Defensa Civil Dominicana recuperaron el cuerpo sin vida de un hombre que cayó a las aguas del río Yubazo

Santo Domingo.– Miembros de la Defensa Civil Dominicana recuperaron el cuerpo sin vida de un hombre que cayó a las aguas del río Yubazo, mientras caminaba por la orilla en la comunidad de Arroyo Higüero.

El organismo de socorro no ofreció de inmediato la identidad de la víctima ni mayores detalles sobre las circunstancias del hecho.

Las autoridades informaron que el afluente presenta una fuerte crecida producto de las recientes lluvias, por lo que exhortaron a la población a evitar acercarse a ríos, cañadas y arroyos.

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En ese sentido, la Defensa Civil reiteró el llamado a la prudencia, ante el incremento del caudal de los ríos en distintos puntos de la provincia, situación que representa un riesgo para la vida de las personas.