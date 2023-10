Acusada de copiar

Kylie Jenner sigue ampliando su imperio multimillonario, tras anunciar una nueva colección, pero a dos días de anunciar el lanzamiento de su nueva línea de ropa de precios accesibles, la cual llevará por nombre “Khy”, la modelo ha sido acusada de plagio.

Sin su permiso

Tras presentar el primer vistazo de la primera colección a Wall Street Journal que muestra prendas de cuero negras, una diseñadora ha entrado en escena para poner a Jenner en aprietos.

Se trata de Betsy Johnson, una diseñadora, estilista y directora creativa que, pese a su perfil bajo, ha trabajado con marcas como Luis De Javier y Balenciaga, Johnson aseguró que Kylie ha copiado y utilizado ideas de su autoría en sus prendas de cuero sin darle el crédito debido.

Regresa al cine

Meg Ryan, se replanteó su carrera adoptando un receso de ocho años tras la cinta Ithaca de 2015. En una entrevista con People, Ryan confesó que esta pausa fue para centrarse en su vida personal, pero ahora vuelve a las pantallas.

Nueva película

“Me tomé un descanso enorme porque sentía que había muchas otras partes de mi experiencia como ser humano que quería desarrollar”, declaró la actriz reiterando que parte de esta experiencia es disfrutar de sus hijos: Jack de 31 años fruto de su relación con el también actor Dennis Quaid y Daisy a quien adoptó en 2006.

Según Infobae, Meg regresará a la gran pantalla con What Happens Later, una cinta que escribió, dirigió y co-protagoniza con David Duchovny.

¡En un día!

El libro autobiográfico “The Woman in Me” de Britney Spears, ha sido todo un éxito en ventas, pues el día de su lanzamiento tanto en su versión física como online, alcanzó nada más y nada menos que las 400 mil copias vendidas a nivel mundial.

Fortuna

Infobae, afirma que es así como la famosa intérprete de canciones como “Did it again” y “Baby one more time” está a punto de volver a hacer una fortuna solo con su libro, pues le corresponde el 25% de beneficios netos, según reportan fuentes directas a TMZ.

Dicho porcentaje ya lo está recibiendo y debe cubrir el anticipo que recibió por 12.5 millones de dólares. Si el ritmo de ventas sigue como va, el medio asegura que la cifra podría llegar al millón de copias totales vendidas.