Sandy Alcántara: “Admito que perdimos por culpa de fallar mis pitcheos”

MIAMI, FLORIDA.- El lanzador Sandy Alcántara se responsabilizó del revés que sufrieron los dominicanos, 5 por 1, la noche del sábado ante Venezuela en partido correspondiente al grupo D del Clásico Mundial de Béisbol.

“Pienso en que no fue mi equipo que perdió. Admito que perdimos por culpa de fallar mis picheos”, expresó Alcántara, quien cargó con la derrota al permitir tres carreras en 3.2 entradas, producto de cinco imparables, que incluye un cuadrangular, además de conceder tres transferencias.

El ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional la temporada pasada señaló que los venezolanos supieron sacar provecho a los errores que tuvo en localizar la pelota en sus envíos al plato.

“La veces que fallé el blanco, ellos sacaron provecho”, fueron sus palabras al responder los cuestionamientos sobre la derrota sufrida frente a Venezuela.

Al preguntársele sobre los sentimientos que tuvo al momento de abandonar la lomita, cuando se mostró algo nostálgico, indicó “soy una persona que le gusta ejecutar y hacer un buen trabajo”.

Habló sobre la situación de su salida del montículo por haber agotado los 65 lanzamientos permitidos en esta primera ronda, señalando que si hubiese tenido la oportunidad de realizar más envíos hubiera completado las cuatro entradas.

“Si hubiese tenido el chance de hacer más picheos, hubiera sacado mi out y tirado otra entrada, pero las limitaciones de lanzamientos no me favorecieron al final”, dijo.

A pesar del resultado, Alcántara aseguró que tiene la frente en alto, afirmando que salió a darlo todo en la lomita.

Señaló que el equipo no está con los ánimos por el suelo. “Sabemos que tendremos una nueva oportunidad de salir a ganar el próximo encuentro”, expresó.

Destacó que cada jugador que conforma la escuadra dominicana se siente feliz porque están representando a todo un país.

“Perdimos hoy, pero no hemos perdido las esperanzas. Sabemos el talento que tenemos, sabemos que debemos darlo todo cuando salgamos en el terreno y no volver a perder ningún juego”, agregó el as de los Miami Marlins.

Agradeció el apoyo de todos los fanáticos dominicanos, el cual valoró como especial.

“Sentir esa vibra nos da más energía para salir al terreno hacer un buen trabajo, es algo con lo que uno se siente bien”.