Seigler: ¿Otro fenómeno del béisbol?

¿Bateador ambidiestro? Seguro. ¿Cambiador de lanzador? Raro, pero no sin precedentes. Pero, ¿cambiador de campo? Conozca a Anthony Seigler, quien apareció el miércoles por la noche para Double-A Somerset como jardinero izquierdo lanzando con la mano izquierda y el jueves por la noche como receptor, lanzando con la mano derecha.

Seigler nació en Fort Defiance, Arizona, Estados Unidos. y tiene 24 años de edad.

La naturaleza ambidiestra de Seigler ganó notoriedad por primera vez cuando los Yankees lo seleccionaron en el puesto 23 en general en el Draft de 2018 de Cartersville (Ga.) HS. Si bien los cazatalentos se maravillaron con su habilidad para lanzar a mediados de los 80 y con la misma eficacia con cualquier brazo, finalmente fue reclutado como receptor debido a su habilidad general.

Desde que se unió al juego profesional, Seigler ha pasado casi todas las jugadas defensivas de su carrera detrás del plato, y lanzando con la mano derecha. Pero hizo la primera aparición de su carrera en el jardín izquierdo el miércoles para el afiliado Doble-A de los Yankees y se puso el guante cubriendo su mano derecha. Y como dice el axioma, la pelota te encontrará.

“Cuando era más joven, siempre jugaba como zurdo en los jardines, así que no había duda de que si alguna vez tenía la oportunidad de hacerlo en el béisbol profesional, definitivamente sería zurdo”, dijo Seigler.

Seigler hizo su primera incursión en los jardines, específicamente en el jardín derecho, en 2021 durante una temporada con High-A Hudson Valley. Se registraron dos outs defensivos, ninguno de los cuales fue de él. Pero cuando el prospecto de los Guardianes, Juan Brito, levantó un elevado a la izquierda en la parte baja de la séptima entrada el miércoles, encontró el guante de Seigler y, en el proceso, confundió incluso al locutor, quien erróneamente se refirió a él como compañero de equipo en el campo zurdo. Elijah Dunham, y luego eventualmente como «alguien».

Con su primer outfield out en el bolsillo y un porcentaje de fildeo de 1.000 como jardinero izquierdo, Seigler regresó a sus deberes como receptor el jueves.

Desde el primer momento, Double-A Akron puso a prueba sus habilidades para lanzar con la mano derecha, ya que después de que el primer bate recibió una base por bolas, saltó a segunda durante la siguiente aparición en el plato. Con un lanzamiento a la marca, Seigler registró su noveno robo capturado del año y el 50 de su trayectoria profesional.

Lo que genera la pregunta: ¿Podría Seigler ser el receptor lanzador zurdo súper raro?

El último receptor en servir como zurdo durante la acción de las Grandes Ligas fue Benny Distefano, quien lo hizo durante tres juegos con los Piratas en 1989.

“Realmente nunca tuve la oportunidad, ni pensé en atrapar a un zurdo”, dijo Seigler. “He tenido eso en el fondo de mi mente, y la gente siempre me lo ha mencionado o me ha preguntado si alguna vez lo hice, pero me siento mucho más cómodo, verdad”.

La historia de Major League Baseball con jugadores que lanzan con ambos brazos se ha centrado en gran medida en aquellos que lo hicieron mientras estaban en el montículo: Tony Mullane, Larry Corcoran, Ice Box Chamberlain, Greg A. Harris y Pat Venditte, entre ellos. Jurrangelo Cijntje cautivó a los evaluadores en el Draft Combine de la MLB de 2022 cuando superó los calentadores de 94-96 mph como derecho y 88-92 como zurdo.

