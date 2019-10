Nueva York, (EFE).- El comisionado de la NBA, Adam Silver, admitió este jueves que la organización ha sufrido pérdidas económicas “sustanciales” por el apoyo a la causa de Hong Kong, que condena el expansionismo de China en la región por parte del gerente general de los Rockets de Houston, Daryl Morey.

Silver agregó que la reacción del Gobierno de China no quedó ahí, pues junto con las empresas de ese país vinculadas con el baloncesto ha exigido a la NBA la destitución de Morey.

“Nuestros partidos no están en el aire en China mientras hablamos. Veremos qué sucede después”, dijo Silver al advertir que las consecuencias financieras “han sido y pueden seguir siendo bastante dramáticas”. Cálculos extraoficiales sitúan en hasta 500 millones de dólares anuales el monto que dejaría de ingresar la Liga en territorio asiático.

El directivo aseguró que la NBA no accedió a las presiones que exigen la cabeza del gerente genera de los Rockets. Nosotros dijimos que no había ninguna posibilidad de que eso pasara. No había opción ni siquiera de que le aplicáramos alguna sanción”, explicó Silver. La NBA optó por apoyar el derecho de expresión de Morey de poder hablar y opinar.

Después de la manifestación hecha por Morey a través de su cuenta de Twitter el 4 de octubre, la televisión estatal de China (CCTV), canceló los planes de transmitir dos juegos de exhibición en ese país, y varias compañías y organismos estatales cortaron lazos comerciales y de negocio con la NBA.

El comisionado de la NBA destacó que son conscientes de la realidad y trabajan en superar todas las consecuencias financieras que la crisis ha generado hasta ahora. “Somos un negocio estadounidense y nuestros valores siempre nos acompañan donde quiera que vayamos”, explicó Silver.

“Uno de esos valores es la libre expresión. Queríamos asegurarnos de que todos entendieran que estábamos apoyando la libre expresión”, puntualizó.