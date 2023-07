Tainy presenta «Data», un disco debut casi «eterno» con artistas «increíbles»

San Juan.- Tras 15 años elaborando éxitos de reguetón, el productor puertorriqueño Tainy asegura a EFE que su primer álbum de estudio, “Data”, lanzado el jueves, es un proyecto de ensueño casi “eterno” de temas y con “una compilación de artistas increíbles».

Bad Bunny, Daddy Yankee, J Balvin, Rauw Alejandro, Ozuna, Wisin y Yandel, Feid, Myke Towers y Arcángel forman parte de este proyecto musical que Tainy completó después de tres años y “con la mejor calidad posible”, dijo el músico de la ciudad puertorriqueña de Carolina, conocida como “La cuna del reguetón».

“Esto es algo que siempre soñé, que siempre quise hacer”, afirmó en entrevista con EFE Marcos Masís Fernández, nombre de pila de este reconocido productor musical de 32 años, que ha trabajado con otros artistas como Ricky Martin, Jennifer López, Janet Jackson, Paris Hilton o Alejandro Sanz.

SI ES POR TAINY, EL DISCO FUERA INTERMINABLE

El listado de los intérpretes que participaron en “Data” se completa con Zion, Jhayco, Chencho Corleone, Kany García, Judeline, Sech, Young Miko, Jowell y Randy, Mora, Julieta Venegas, Kris Floyd, Álvaro Díaz, Omar Courtz, The Marias y Xantos.

“Lograr tener más de 20 artistas fue una bendición. Estoy súper contento con lo que se logró. Si es por mí, el disco nunca se acaba, sería eterno. Pero no creo que la gente quiera escuchar un disco de 50 canciones”, sostuvo Tainy, ganador de seis premios Grammy Latinos.

Canciones que componen el álbum «Data».

“Quise tener un conjunto de personas que me inspiraron a hacer música hasta llegar a ser productor, más con los que estoy trabajando ahora y con quienes nunca había trabajado, pero me llamaban la atención. Tuve una compilación de artistas increíbles”, abundó.

EMPEZÓ A PRODUCIR REGUETÓN A SUS 14 AÑOS

El productor puertorriqueño de música urbana Tainy posa durante una entrevista con EFE el 28 de junio de 2023, en el Coca Cola Music Hall en San Juan (Puerto Rico). EFE/Jorge Muñiz

Fue a sus 14 años cuando Tainy, aun con el uniforme de la escuela, se sentaba con su amigo de la infancia Josías de la Cruz, mejor conocido como Nely “El Arma Secreta”, otro de los productores del género urbano más solicitados, a escuchar los ritmos que creaba en el programa digital Fruity Loops.

Todo esto cambió cuando un día Nely llevó a Tainy a conocer a Luny, del dúo Luny Tunes. El impacto que a Luny le causó la creatividad musical de Tainy, supuso que lo acogiera en su compañía discográfica, Más Flow, y así empezar a trabajar con los reguetoneros más cotizados de la historia y desarrollar un junte profesional de calidad hasta crear “Data».

Tainy fue respaldado en “Data” por varios de los productores de su compañía musical NEON16, como Albert Hype y Jota Rosa, y los productores musicales del género de electrónica Skrillex, E.Vax y Four Tet.

RITMOS ELECTRÓNICOS ABUNDAN EN “DATA»

El objetivo de Tainy de invitar a músicos de electrónica a “Data» fue para que algunas de las canciones se escucharan a un estilo de la década de los ochenta, “pero con un sentimiento futurístico».

“La electrónica te da ese sensación de estar en otro planeta, no en el lugar que estás ahora mismo. Eso es lo que me gusta de la música, que te lleva a un lugar diferente, y la electrónica me daba el espacio para ejecutar eso”, aseguró.

Tainy, por otra parte, explicó que se demoró “mucho tiempo” en publicar su primera producción musical “por muchas razones”, entre ellas, el tener el equipo correcto para construir las canciones, aprender del negocio de la música y llegar al nivel de conocimiento y reconocimiento como artista.

Para ello, reconoció que tenía que alcanzar “un punto” en el que iba a trabajar y proponer “algo diferente” y de la manera correcta, hasta que llegó a sentirse “cómodo” en elaborarlo.

“Al final del día, lo que hago es música para que la gente disfrute. También estoy haciendo la música en su calidad más alta, y demostrar lo que puedo hacer. No estoy sacando algo de ‘más o menos’, sino lo mejor”, detalló.