Tokischa dona RD$500 mil y comparte con mujeres en rehabilitación en Hogar Crea

Santo Domingo, RD. — La exponente urbana Tokischa realizó una visita al Hogar Crea Dominicano, donde sostuvo un encuentro con mujeres en proceso de recuperación y entregó una donación de RD$500 mil para apoyar los programas del centro.

Durante la jornada, la artista compartió de manera cercana con decenas de mujeres en rehabilitación, escuchando sus historias y generando un espacio de diálogo enfocado en la superación personal.

El encuentro se caracterizó por un ambiente íntimo y reflexivo, en el que la cantante también entregó mensajes escritos de forma individual, reforzando el acompañamiento emocional a las participantes.

Un mensaje centrado en el cambio

En sus palabras, Tokischa enfatizó la importancia de tomar decisiones que permitan reconstruir el rumbo personal, destacando que los procesos de transformación requieren voluntad, disciplina y apoyo.

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Su intervención conectó con las residentes, quienes valoran este tipo de iniciativas por el impacto motivacional que generan dentro de sus procesos de recuperación.

Apoyo a la labor institucional

La donación económica será destinada al fortalecimiento de los programas de tratamiento y reinserción social que desarrolla Hogar Crea, una entidad con años de trabajo en la atención a personas con adicciones.

Desde la institución, se resaltó que el respaldo de figuras públicas contribuye a visibilizar la importancia de la rehabilitación y a sumar esfuerzos en favor de estas comunidades.

La acción de la artista se produce en un contexto en el que ha mostrado una faceta más vinculada a lo social, combinando su carrera musical con iniciativas orientadas al impacto comunitario.