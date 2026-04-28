Han pasado 5 años desde que Manny Cruz logró su sueño de grabar con el bachatero Anthony Santos. “Las puertas del cielo” es el titulo de la bachata romántica que aborda el desamor, la traición y el arrepentimiento, escrito por Cruz que fusiona el estilo contemporáneo de Manny con la esencia tradicional de El Mayimbe.
“Me siento extremadamente contento y afortunado de estar junto a nuestro gran Anthony Santos. Dios me ama demasiado y gracias le doy siempre a Él por todas las bendiciones que me envía. Espero de todo corazón que esta canción que escribí con mucho amor para ustedes, sea de su agrado» dijo el artista en aquel momento.
Hoy gracias a esa canción tiene más que celebrar, pues ha sido certificado por el Recording Industry Association of America (RIIA Latin) como disco de oro, siendo el primero del joven cantante.
Manny agradecido
“Escribí esta canción con muchísima ilusión pensando en cantarla junto a Anthony Santos. Primero se me da esa colaboración soñada, gracias a Dios, y lego recibir este disco de oro ha sido algo maravilloso” escribió Cruz en su cuenta de Instagram.
Expresó que, esto reafirma en que los resultados llegan a su tiempo. “Le doy gracias al Señor por hacerlo posible y a todo el público que la ha bailado, especialmente en Europa, Estados Unidos y República Dominicana”.
La canción cuenta con más de 6 millones de reproducciones en Spotify, mientras que el audiovisual en Youtube cuenta con 5.5 millones de vistas.