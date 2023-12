Tony Peña: “No nos vamos a dar por vencidos”

SANTIAGO.- Las Águilas Cibaeñas defendieron una ventaja temprana de tres carreras con un pitcheo agresivo y defensa impactante para vencer 3-2 a los Tigres del Licey, escalando al quinto puesto del standing e iniciando la persecución a su archirrival.

“Fue un juego muy emocionante”, expresó Tony Peña, tras el encuentro que se efectuó en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El impacto de la victoria aguilucha se basa en un ascenso de posición del último puesto al quinto, al tiempo que acortaron distancia a tres juegos y medio de los Tigres que ocupan la cuarta y última posición clasificatoria.

“Los muchachos ni yo nos vamos a dar por vencidos”, aseguró Peña.

Las Águilas contaron con la buena gestión monticular de Tyler Viza, quien se apuntó el triunfo al lanzar cinco y un tercio de entradas en las que toleró dos vueltas, producto de ocho imparables, incluyendo cuadrangular, y propinó cinco ponches.

“Estamos navegando con un mejor pitcheo abridor, ahora tenemos nuevos brazos y estamos viendo resultados, y el relevo va más descansado, por lo que es más eficiente”, refirió Peña sobre el respaldo que está recibiendo el equipo con el trabajo de los lanzadores.

El salvamento fue para Osvaldo Bidó, quien tiró el noveno en blanco.

La jugada de la noche la protagonizó el antesalista aguilucho Christopher Morel, quien tuvo que recorrer hasta la zona de foul del jardín izquierdo para atrapar de espaldas un elevado conectado por Mel Rojas Jr.

“Mi atrapada fue una bendición. Fue Dios quien me puso esa bola en el guante, yo salí dispuesto siempre a atraparla, pendiente de que Juan Lagares me dijera mía, no lo dijo y lo logré, fue maravilloso”, indicó Morel.

Los Aguiluchos atacaron en la primera entrada y enviaron a 9 hombres al plato. Se robaron tres bases y fabricaron un rally de tres anotaciones.

Morel prendió el fuego negociando transferencia y robando segunda, Yadiel Hernández remolcó con sencillo. Michael Pérez conectó imparable y se estafó la intermedia, y Jerar Encarnación sopló cañonazo productor de dos para coronar el 3-0.