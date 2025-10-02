Lindo Raposo, Pedro Vásquez, presidente del Comité Organizador del TBS de SPM, Yovanny Baltazar, Antonio Mir y Fausto Paulino, presentan la Copa BanReservas.

San Pedro de Macorís.– La Asociación de Baloncesto de San Pedro de Macorís (Abasapema) anunció este jueves la celebración de la Copa Banreservas, correspondiente a la edición número 43 del Torneo Superior de Baloncesto (TBS SPM 2025), pautado para iniciar el 22 de octubre en el polideportivo Rolando Ramírez, ubicado en el complejo Tomasito Binet.

El evento deportivo más importante de la Sultana del Este estará dedicado de manera especial al exjugador Ambioris Tejada y rendirá homenaje In Memoriam a Ramón Tolentino, expresidente de Abasapema e ideólogo de la Liga de Béisbol Manny Acta y la Fundación Impacta Kid’s.

La distinción a Tejada reconoce su destacada trayectoria como atleta en las disciplinas de voleibol, softbol y baloncesto durante las décadas de los 60, 70 y 80, en torneos locales, regionales y en el Torneo Superior del Distrito Nacional, donde militó con el club Naco.

El torneo contará con la participación de los seis equipos tradicionales:

Club Centro

Titanes de Miramar

Warriors de México

Retiro 23

Todos Estrellas de Consuelo

Correcaminos de Quisqueya (actuales campeones)

El presidente de Abasapema, Fausto Paulino, informó que los preparativos avanzan de manera satisfactoria para garantizar un montaje exitoso del certamen, que contará con el respaldo del Banco de Reservas y se jugará en un recinto totalmente remozado.

El anuncio se realizó en el Salón de la Fama del Pelotero Petromacorisano, donde también fue presentado el Comité Organizador, encabezado por Pedro Vázquez.

Junto a Vázquez estarán Fausto Paulino como director general; los vicepresidentes serán Nelson Arroyo, la senadora Aracelis Villanueva, Rafa Ortiz y Antonio Mir, presidente de la Súper Liga LNB.

La gobernadora provincial, Yovanny Baltazar, fungirá como secretaria; Carlos Dijol será tesorero; y como miembros figuran Luis Gómez, el general Ramón Ramírez Encarnación, Pedro Chalas Ferreiras (presidente de los Soles del Este), Miguel Jiménez (director provincial del Ministerio de Deportes) y Aneudy Rivera (gerente general de los Indios de SFM).

También integran el comité Joel Rivera, Yura Mota, Rafa Rivera, Raymundo Gantier, Miguel Ángel Marte, Elijah Tatis, Miguel Gómez, Raúl Tolentino, Carlos Beltré, Juan Padilla, Carlos Melo y Alcibíades Tavares, junto a los directivos de Abasapema: Rosa Celestino, Fidel Castillo, Demóstenes Fernández, José M. Ureña, Matías Sosa, Marianela Mateo y Pedro I. Santana.

El TBS SPM 2025 promete una edición cargada de emoción, tradición y desarrollo deportivo para San Pedro de Macorís, consolidando su posición como uno de los torneos más emblemáticos del baloncesto dominicano.