SANTO DOMINGO.- El torneo de baloncesto superior del municipio Santo Domingo Oeste iniciará el día 5 de noviembre con un total de seis equipos.

Organizado por la Liga de Baloncesto

El torneo será organizado por la Liga de Baloncesto Superior de Santo Domingo Oeste (LIBASADO), que dirige Agustín Matos.

Los equipos que competirán son Olimpo, actuales campeones, Las Caobas, Iván Guzmán Klang, progreso Juvenil, Buenos Aires y La Altagracia.

Las sede del campeonato será el remozado Polideportivo Municipal de Las Caobas.

«Las expectativas están por todo alto, vienen grandes sorpresas e innovaciones en el evento, en los aspectos técnicos, con la participación de grandes luminarias del baloncesto nacional, así como sorpresas para el público por parte de los patrocinadores», aseguró el titular de LIBASADO.

El dirigente deportivo agregó que por cuarto año seguido se escogió al periodista Julio Martínez Pozo, como presidente del Comité Organizador.