El presidente Donald Trump simula apuntar con un rifle de francotirador mientras habla con periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca, el lunes 6 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Teherán, Irán.– El presidente estadounidense, Donald Trump, condicionó la retirada de sus amenazas de atacar infraestructuras civiles iraníes a que Teherán acepte un alto el fuego de dos semanas y reabra el estratégico estrecho de Ormuz.

Trump también dijo que Irán ha propuesto un plan de paz “viable” de 10 puntos que podría ayudar a poner fin a la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron el pasado 28 de febrero.

El mandatario estadounidense publicó en redes sociales que Irán podría aceptar “la apertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz” y, entonces “suspenderá los bombardeos y ataques sobre Irán por un periodo de dos semanas”.

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Horas antes el martes, Trump había amenazado con que “toda una civilización morirá esta noche” si Irán no alcanzaba un acuerdo que incluyera la reapertura del estrecho de Ormuz —por el que antes de la guerra circulaba la quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial— antes de la fecha límite.

Aunque, a lo largo del conflicto, Trump ha dado marcha atrás a repetidos plazos poco antes de que expiren.

El presidente dijo en su publicación que Irán ha presentado “una base viable sobre la cual negociar”.

“Estados Unidos e Irán han llegado a un acuerdo sobre casi todos los diversos puntos de contención previos, pero un periodo de dos semanas permitirá que se finalice y consuma el acuerdo», destacó Trump.