Un fin de semana de salsa, jazz y balada

Un fin de semana cargado de mucha música, se vivió en el país, donde artistas de primer orden en el negocio de la música, como Rubén Blades, Michael Bublé y José Luis Rodríguez se presentaron en diversos escenarios.

El poeta de la cotidianidad, el panameño Rubén Blades, con alrededor de una década sin visitar la República Dominicana, llegó con su “Salswing Tour”, al Pabellón del Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El intérprete de Paula C salió muy puntual: a las 9:00 de la noche, vestido de traje y con su acostumbrado sombrero. Inició su entrega con Plástico, contagiando de emoción a los presentes y apurando el paso de aquellos que se ubicaban en sus asientos.

Michael Bublé

El destacado salsero se hizo acompañar de la magistral Big Band de Panamá que, a pesar de la magnífica ejecución, tanto de la agrupación como del salsero, la acústica del recinto no permitió que se disfrutará al máximo.

En su ejecución, Blades rindió homenaje a grandes artista que ya no están en este plano terrenal, como Cheo Feliciano, Héctor Lavoe, Johnny Pacheco, Jhonny Ventura, Víctor Víctor, Sonia Silvestre, Freddy Beras Goico, Luisito Martí, Luis Días y Joseíto Mateo.

Por espacio de dos horas y media interpretó una gran cantidad de sus éxitos con sentido social, así como algunos de su nuevo álbum, que da nombre a la gira, entre ellos Palomilla, Plástico, País portátil, Amor y control, El cantante, Ligia Elena, Paula C, Patria, Te están buscando, y concluyó con Pedro Navaja. La producción estuvo a cargo de SD Concert.

Michael Bublé

El canadiense Michael Bublé deleitó a su fanaticada, no solo con su magistral presentación, sino por su simpatía e interacción con el público que se dio cita en el anfiteatro de Altos de Chavón, el pasado sábado.

Acompañado de 26 músicos y tres coristas, Bublé brindó un concierto inolvidable a ritmo de pop y Jazz.

Durante casi dos horas Bublé conquistó a un publico de diversas nacionalidades, que disfrutó cada uno de los temas de su repertorio, entre los que se destacan Felling good, Haven met you yet, Homme, Everything, Burning, Trouble, Cry me a river, concluyendo con Always on my mind.

José Luis Rodríguez “El Puma”.

El Puma

El venezolano José Luis Rodríguez “El Puma”, quién por cuestión de salud tenía varios años sin presentarse en el país aprovechó su “Agradecido Tour”, para volver a la República Dominicana.

En una noche memorable, teniendo como escenario el Teatro Nacional Eduardo Brito, con el acompañamiento musical de la Orquesta Filarmónica, bajo la dirección de Amaury Sánchez, el cantante hizo suspirar a la audiencia desde el primer tema.

Este evento, producido por Vibra Productions, mostró a un artista agradecido de Dios, por una nueva oportunidad de vida, y de su público que lo ha apoyado durante su larga carrera.

Un artista conversador, amable, elocuente y que logró conectar con el público que suspiro con cada uno de sus éxitos.

Por si volvieras, Tendría que llorar por ti, Atrévete, Amante eterna, Voy a perder la cabeza por tu amor, Silencio, Culpable soy yo, De punta a punta, Boca dulce, Si a veces habló de ti, entre otros emblemáticos temas fueron interpretados por el artista, incluyendo Agradecido, canción que escribió para gardecer a Dios haberlo devuelto a la vida tras un doble trasplante de pulmón.