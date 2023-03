Ven retroceso aprobar Código sin las 3 causales

Al conmemorarse hoy el Día Internacional de la Mujer, la presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados, Magda Rodríguez, consideró que aprobar la reforma del Código Penal sin las tres causales sería un retroceso.

Pidió incluir las causales mediante las cuales el aborto sería legal en República Dominicana, porque sería un asunto de vida, justicia y salud pública.

Consideró que la inclusión de las excepciones para el aborto en el proyecto de reforma del Código Penal dependerá del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que es la organización mayoritaria en la Cámara Baja.

Opinó que si el oficialismo tuviera la voluntad política la iniciativa pudiera refrendarse con las causales.

“No nos vamos a cansar de decir que aprobar el Código sin las causales es un retroceso y que aprobarla con las causales es un asunto de salud pública, es un asunto de vida, es un asunto de respeto a la dignidad y la salud de las mujeres”, sostuvo Rodríguez.

Insistió en que “si hay voluntad política del partido mayoritario, en este caso el PRM, los votos estarían para lograr que se apruebe la pieza, pero se necesita compromiso y decisión”.

Rodríguez, representante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia de Santiago, afirmó que no se cansarán de luchar por los derechos de las mujeres porque los considera un acto de justicia.

Dijo esperar que la próxima semana el proyecto de reforma del Código Penal sea puesto en agenda y enviado a comisión donde sería examinado el proyecto aprobado por los senadores el pasado 14 de febrero en segunda lectura.

Las causales

Las tres causales mediante las que se permitiría el aborto sería cuando cuando el embarazo sea producto de una violación sexual o incesto, si la vida de la mujer se encuentra en riesgo o cuando el feto presente malformaciones congénitas incompatibles con la vida.

La legisladora considera de “artificial” el consenso logrado por el Senado para pasar en primera lectura el proyecto de reforma del Código Penal y dijo que no se tomó en cuenta al sector más vulnerable de la sociedad que son las mujeres.

Adelantó que rechazarán el proyecto en la Cámara de Diputados en caso de que no se incluyan las causales.

Al enjuiciar lo aprobado por los senadores dijo que “yo no estoy de acuerdo con lo aprobado por el Senado, yo creo que eso fue un consenso artificial, que no ha tomado en cuenta las reivindicaciones de la sociedad y de las mujeres que han demandado que se le permita que en condiciones de excepción, en condiciones en que estén riesgos se le permite tomar la decisión de interrumpir el embarazo”.

Rodríguez dijo que los que defienden los derechos de las mujeres no están pidiendo que se legalice el aborto, sino que cuando haya un riesgo máximo que ponga en peligro la vida de la madre, cuando haya incesto o violación, la mujer tenga la oportunidad de decidir si interrumpe el embarazo.

Consideró que no se puede reinvindicar la vida no nacida, y no tomar en cuenta la vida de la madre, a la que el Estado tiene el deber de garantizar la vida y la salud.

Opinó que enviar las tres causales a una ley especial es para que no se conozca o para que no se apruebe nunca.

Lo aprobado

El Senado aprobó el controversial proyecto de Código Penal que no contempla las tres excepciones para interrumpir un embarazo. La pieza mantiene dividida la sociedad entre los que apoyan que se mantenga la penalización del aborto y los que rechazan esa moción.