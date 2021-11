Villa Consuelo pide intervención CAASD; dicen agua que reciben está contaminada

Por CAROLINA CEBALLOS |

Santo Domingo.-El agua es considerada esencial para la vida humana, pero para los residentes del proyecto Quinto Centenario en Villa Consuelo, Distrito Nacional, no es así, porque el preciado líquido que reciben en el sector no está apto para el consumo humano, según denunciaron moradores del sector .

Isaura Félix, residente en el lugar, dijo que el agua sólo llega una hora diario, de 7:30 a 8:30 de la mañana, y muchos de sus moradores no pueden abastecerse porque están en el trabajo o saliendo de sus residencias.

También comentó que el agua que llega al sector es salobre, amarillenta, y tiene un mal olor, supuestamente, producto del deterioro del sistema cloacal de Villa Consuelo, que se agudizó después de la construcción de la segunda línea del Metro. Esa obra fue construida en el tercer gobierno de Leonel Fernández (2008-2012).

“Mire, el agua llega de 45 minutos a una hora, y solo se puede utilizar para lavar y limpiar, pero no se puede utilizar para cocinar, y estamos esperando la intervención de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD) que venga y nos resuelva el problema», manifestó Félix.

Igualmente, Amparo Castillo, comunitaria, expresó a reporteros de El Nacional que ella compra hasta tres botellones de agua para bañarse y cocinar los alimentos de la casa, porque el líquido no está apto para uso personal.

«Yo soy una mujer de 80 años de edad, no trabajo y, por tanto, no debo hacer ese gasto diario o inter diario, pero en caso que me bañe con el agua de la tubería me da una rasquiña», dijo Castillo.

De su lado, José Luis Gil, consideró que el mayor problema que tienen en el sector es el agua, porque el ayuntamiento está recogiendo la basura, y el servicio eléctrico está estable.