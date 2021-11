Residentes en Quinto Centenario piden eliminar agua cloacal

https://dai.ly/x85berh

Santo Domingo.-Los problemas de drenaje sanitario en el proyecto Quinto Centenario, en Villa Consuelo, en la capital, se han agravado en los últimos años, lo que sus residentes atribuyen a la construcción de la Línea II del Metro de Santo Domingo, por lo que amenazan con realizarán protestas, si las autoridades no resuelven el mal que les afecta por el agua cloacal.

Al ser preguntados por el El Nacional durante un recorrido este viernes por la zona, afirmaron que antes había problemas en el drenaje de la avenida Quinto Centenario, pero que luego de la construcción del Metro, los filtrantes explotaron en la mayoría de edificios.

«Ese problema se agravó después del Metro, antes solo era en la avenida (Quinto), pero ahora estamos inundados de materia fecal por todo lado», dijo Amparo Castillo, quien tiene 30 años residiendo en el lugar.

Parte del agua cloacal / Carolina Ceballos

Los lugareños denunciaron que hay una zona que cuando llueve hay que abandonar las viviendas, porque el agua lluvia se estanca y se junta con el agua cloacal la que emana de los filtrantes.

Agregaron que se han cansado de denunciar el problema en la Corporación de Acueductos y Alcantarillados (CAASD), pero que su queja «siempre ha quedado en el aire».

«Nosotros no queremos violencia, por eso estamos haciendo la denuncia por la vía pacífica, pero si no atienden nuestro problema, no tendremos otra opción que realizar protestas», dijo un lugareño que se identificó como Tito.

De su lado, Amparo Castillo, quien tiene más de 20 años en el lugar, dijo que «la situación es desesperante» para los residentes del sector, ya que no aguantan el mal olor y la contaminación.

«Esto es insoportable, el mal olor y la contaminación de estos filtrantes ya no se aguanta y las autoridades no hacen nada para resolver este problema», dijo Castillo.



Situación de residentes en Villa Consuelo, en la Quinto / Carolina Ceballos

En el lugar funciona el Colegio Bautista Fundamental, cuyos estudiantes deben caminar por encima del agua negra que emana de los filtrantes, según los denunciantes.

El proyecto Quinto Centenario fue construido en el gobierno que encabezó el fenecido expresidente Joaquín Balaguer, tras su regreso al poder (1986), luego de concluir el período de los «Doce Años» (1966-1978).