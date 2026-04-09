“Si estuvieras aquí”, es una de las frases que compartió en un emotivo mensaje Massiel Javier, viuda de Octavio Dotel, para recordar la memoria del fenecido lanzador de Grandes Ligas, a un año de su partida.

“Si estuvieras aquí, para poder contarte todo lo que ha pasado, todo lo que hemos atravesado, escuchado y vivido”, escribió en su cuenta de Instagram (@massieljavierdotel).

Octavio Dotel y Massiel Javier compartiendo en una de sus salidas.

En su publicación, Javier evocó la alegría que caracterizó a Dotel, al tiempo que expresó la tristeza y el vacío que ha dejado en su familia.

“Gracias por todo, nos hiciste inmensamente felices. De ti nos quedan los recuerdos y la mayor enseñanza, como siempre nos decías: ‘Sean felices, sin hacerle daño a nadie’”, agregó la viuda Dotel.

La pareja mantuvo una relación matrimonial de 20 años, en la que procrearon tres hijos.

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La hoy viuda también recordó cómo cambió su vida tras el fatídico suceso, en el que perdieron la vida 236 personas que se encontraban en el centro nocturno, pasada la medianoche del 8 de abril de 2025.

“Hace un año, todo cambió de golpe, al recibir esa llamada que me decía que se había caído el techo del Jet Set y que tú estabas ahí, debajo de los escombros…”, relata en la publicación, acompañada de fotografías de la pareja en distintos momentos. “Ironía de la vida, tu último suspiro fue en ese lugar donde por más de 20 años fuiste tan feliz, cliente fiel, tan leal, tan gente…”.

Dotel se caracterizó por ser una persona alegre a la que le gustaba cantar rancheras para amenizar reuniones familiares y con amigos. Su peculiar forma de ver la vida le valió el apodo de “El Genuino”, ya que siempre invitaba a celebrar cada momento.

En noviembre pasado, la filial dominicana del Sindicato de Jugadores de Grandes Ligas rindió un homenaje a Dotel en la fecha de su cumpleaños, cuando fue develado un mural que lo muestra vistiendo los uniformes de las 13 franquicias en las que jugó durante sus 15 temporadas en las Mayores.