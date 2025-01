Milagros Germán defiende a Faride Raful: «La quieren atacar y atropellar por ser mujer»

La ministra de Cultura, Milagros Germán, se manifestó en defensa de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, a raíz de las críticas y cuestionamientos que ha recibido la funcionaria durante su gestión en la entidad policial.

Mediante un mensaje en X, anteriormente Twitter, Germán expresó la noche del domingo que “la quieren atacar y atropellar entre otras cosas por ser mujer. Porque nos suponen débiles en un ambiente dominado por hombres”.

Agregó que “se equivoca” quien subestime el poder y capacidad de una mujer que tiene el propósito de marcar un legado en la historia. “Se equivoca todo el que subestima el poder, la fuerza, la intuición y la capacidad de supervivencia de una mujer decidida a dejar una huella, un legado”, subrayó.

“Pa’lante amiga”, fueron parte de las palabras con las que apoyó y motivó a Raful a continuar con lo “bien hecho” en sus funciones.

“Pa’lante amiga. Somos muchas las que apostamos a lo bien hecho, al respeto que siempre has demostrado a tu trabajo, y a hacer equipo con tus compañeros!”, concluyó.

Reacciones

Ante la publicación de Milagros Germán, algunos internautas expresaron su desacuerdo a su mensaje justificando que las muestras de apoyo o disconformidad de la población hacia Faride Raful no son por ser mujer sino por las disposiciones en su mandato en el Ministerio de Interior y Policía.

«Necesitamos un poco de orden: Apoyo a la ministra Raful y su interés por regular las actividades nocturnas y el control de ruidos y bebidas; no por ser MUJER. Igualmente quienes no le apoyan no lo hacen por ser mujer», «No mi querida Milagros, la atacan por ineficiente, tan ineficiente como tú que es mucho decir», «Esa victimización solo existe en la mentalidad de algunas mujeres, por lo visto usted es una de ellas. Los primeros en alabar la capacidad de la mujer somos nosotros. Esto no es cuestión de sexo sino más bien de las malas decisiones tomadas. Ya vio lo de su amigo y pana Irving», «No seas ingenua, ni mal pensada. Nadie la está atacando por ser mujer. Nadie las supone débiles. Lo que se cuestiona es su capacidad, a la verdad ella no debería ocupar esa posición, ese es otro tema. Tu tampoco tienes moral para hablar, eres una mala funcionaria y una bandida», son algunos de los comentarios de los usuarios al respecto.