Arranca en Higüey plan preventivo para evitar tragedias viales en Semana Santa

Higüey, La Altagracia.– En un intento por reducir los accidentes de tránsito durante el asueto de Semana Santa, las autoridades pusieron en marcha en Higüey un operativo de educación y control vial, dirigido a conductores y peatones.

Digesett encabeza la jornada preventiva

La jornada, liderada por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), busca impactar el comportamiento ciudadano antes del feriado, uno de los períodos de mayor riesgo en las carreteras del país.

Lejos de limitarse a la fiscalización, el operativo se enfocó en el contacto directo con la gente.

Motoconchistas recibieron orientación sobre medidas básicas de protección.

recibieron orientación sobre medidas básicas de protección. Choferes del transporte público fueron sometidos a pruebas para detectar consumo de alcohol.

En paralelo, estudiantes recibieron charlas sobre seguridad vial en diferentes centros educativos, reforzando una estrategia que apuesta a la prevención desde la formación.

Apoyo provincial y empresarial

El despliegue contó con el respaldo de autoridades provinciales, representantes del transporte y sectores empresariales, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer la conciencia colectiva para evitar pérdidas humanas.

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Desde la institución se informó que este tipo de intervenciones no se quedará en Higüey, sino que se replicará en otras ciudades del país para lograr un efecto multiplicador.

Llamado a la prudencia

El vocero del organismo, coronel Rafael Tejeda Baldera, recordó que la clave no está solo en los operativos, sino en la conducta responsable de cada ciudadano al volante.

La iniciativa también involucra a entidades de respuesta y seguridad, en un esfuerzo conjunto por disminuir los incidentes viales durante la Semana Mayor.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia y recordaron que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para salvar vidas.