Prisión preventiva y caso complejo para red de lavado de activos desmantelada en Boca Chica

SANTO DOMINGO.– Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso un año de prisión preventiva a varios miembros de una red de lavado de activos vinculada al narcotráfico, que operaba en la región Este del país y utilizaba el Puerto Multimodal Caucedo, en Boca Chica, para enviar drogas al exterior.

Entre los imputados figuran empleados y personal contratado del referido puerto, quienes aprovechaban sus niveles de acceso a la terminal para facilitar las operaciones ilícitas de la organización.

El tribunal declaró el caso de tramitación compleja y ordenó el envío a prisión preventiva por 12 meses de José Augusto Rodríguez Sánchez (alias El Rubio), Melvin Manuel Fis Taveras, Wilmer Evangelista Rumaldo, Ángel David Féliz Cuevas, Francisco Alberto Paulino Castro (Francis o El Compadre), Edwin Alberto Mejía Guerrero, Fernando Javier Castro Ramos, Wilson Tomás Altagracia de la Cruz, Leandro Manuel Arias Santana (Berni), Cleudi Zapata, Fernando de Jesús Ventura Segura, Mauricio Josué Castillo y José Alberto López Alcántara (Bururun).

En el caso de Manuel Almancio Moreno de los Santos, el tribunal dispuso arresto domiciliario como medida de coerción.

Asimismo, fueron sometidos a la justicia José Francisco Sabino Castillo y Jonathan Ditrén (El Brujo), quienes también recibieron un año de prisión preventiva, mientras que el proceso fue declarado complejo para todos los involucrados.

La medida fue solicitada por los fiscales Pedro Medina Quezada, Luis Alberto García, Hitler Sánchez y José Manuel Calzado, y acogida por el juez Leomar Cruz Quezada, quien ordenó que la prisión preventiva sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís.

De acuerdo con el Ministerio Público, esta red de lavado de activos proveniente del narcotráfico fue desmantelada en noviembre pasado mediante una investigación conjunta con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Como resultado de los operativos, las autoridades incautaron un cargamento de 200 paquetes de cocaína el pasado 7 de noviembre, con la colaboración de agencias de inteligencia del Estado y la Seguridad Militar del Puerto Multimodal Caucedo.

El grupo fue arrestado durante un amplio operativo que incluyó 36 allanamientos simultáneos, ejecutados por 40 fiscales y 312 agentes de la DNCD en distintas zonas del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo —especialmente Boca Chica— y San Pedro de Macorís.