Piden ayuda para adolescente en estado crítico tras ser atropellado por motorista

Santo Domingo. — El joven Darling Emil Ferrera Beriguete, de 17 años, se encuentra en estado crítico, tras sufrir una fractura de cráneo luego de ser impactado por una motocicleta el pasado domingo.

El adolescente permanece recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Dr. Vinicio Calventi, donde, según sus familiares, necesita una intervención quirúrgica urgente para salvarle la vida.

Sin embargo, la familia asegura que no cuenta con los recursos económicos necesarios para cubrir el costo del procedimiento médico.

Lee también: Director distrital de La Cuaba propone reunión para analizar planta recicladora

De acuerdo con sus parientes, Darling Emil trabajaba junto a su padrastro como ayudante de mecánica, por lo que hoy recurren a la solidaridad de la ciudadanía para poder reunir los fondos requeridos.

“Estamos pidiendo ayuda para darle una oportunidad de vida”, expresaron.

Cómo colaborar

Las personas interesadas en ayudar pueden hacerlo a través de transferencia bancaria:

Banco: BHD

BHD Nombre: Carolina Beriguetty

Carolina Beriguetty Tipo de cuenta: Ahorros

Ahorros Número de cuenta: 33172470016

También pueden comunicarse directamente con los familiares:

Ángel Luis (padrastro): +1 (829) 405-0612

+1 (829) 405-0612 Carolina (madre): +1 (809) 828-6108

Llamado por estado crítico

Los familiares reiteran que el caso es de extrema urgencia, por lo que cualquier aporte puede marcar la diferencia en la vida del adolescente.