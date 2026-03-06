MIAMI, Florida.– El presidente Luis Abinader, asistió este viernes al partido inaugural de la selección dominicana en la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol, donde realizó el lanzamiento de la primera bola en el partido entre República Dominicana y Nicaragua celebrado en el LoanDepot Park de esta ciudad.

La presencia del mandatario subraya el respaldo institucional al deporte nacional en un evento que genera gran expectativa global y ofrece a miles de fanáticos la oportunidad única de ver a los mejores jugadores del mundo representando a sus respectivas naciones.

El equipo dominicano, situado en el Grupo D, inicia hoy su camino hacia la corona enfrentándose a la selección de Nicaragua. El grupo lo completan los equipos de Países Bajos, Israel y Venezuela.

Agenda diplomática en Estados Unidos

El jefe de Estado se encuentra en la ciudad de Miami como parte de una visita oficial que incluye su participación, este sábado, en una cumbre de alto nivel convocada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Esta sexta edición del torneo internacional comenzó formalmente este jueves y se extenderá hasta el próximo 17 de marzo.

El evento reúne a 20 países que competirán en un total de 47 partidos, distribuidos en una fase de grupos (A, B, C y D), seguida de cuartos de final, semifinales y la gran final.

Sedes y Formato: Los encuentros se disputarán en sedes de Japón, Estados Unidos y Puerto Rico. Específicamente, las rondas de grupos tienen lugar en Miami (Florida), Houston (Texas), San Juan (Puerto Rico) y Tokio (Japón).

Fase Final: Los cuartos de final se dividirán entre Miami y Houston, mientras que la ronda final se jugará íntegramente en la ciudad de Miami.

Antecedentes: La selección de Japón llega a esta cita como el campeón defensor, tras haber derrotado a Estados Unidos en la final del torneo de 2023.

República Dominicana, con un invicto de 8-0, conquistó por primera vez la corona del Clásico Mundial de Béisbol al vencer 3-0 a Puerto Rico en la final de la tercera edición del torneo celebrada en el año 2013.

Solo tres equipos han ganado el Clásico Mundial de Béisbol: Japón (tres veces), República Dominicana (una vez) y Estados Unidos (una vez).

La participación del presidente Abinader en el LoanDepot Park reafirma el compromiso del Gobierno dominicano con el talento deportivo y el posicionamiento del país en los escenarios más prestigiosos del deporte mundial.

Estuvieron presentes con el presidente Abinader, los ministros de Turismo, David Collado y de Deportes, Kelvin Cruz.