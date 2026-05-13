Luis Abinader durante su intervención en el 12.º Congreso Mundial de Zonas Francas, en Panamá.

Panamá.– El presidente Luis Abinader aseguró este miércoles que en República Dominicana “invertir es sencillo, operar es eficiente y crecer es posible”, al presentar al país como uno de los destinos más atractivos y competitivos para la inversión en el hemisferio.

Durante su participación en el 12.º Congreso Mundial de Zonas Francas, el mandatario sostuvo que República Dominicana se ha consolidado como una plataforma confiable para el capital internacional en medio de la reconfiguración de las cadenas globales de valor y el reposicionamiento de las inversiones.

“Pero hay algo más importante aún: en la República Dominicana, quien invierte encuentra un socio, no solo un destino”, expresó ante líderes empresariales, inversionistas y representantes del sector zonas francas.

Destaca estabilidad y competitividad

En el discurso central titulado “Zonas Francas de la República Dominicana: motor de transformación productiva y competitividad global”, Abinader resaltó la estabilidad económica, la seguridad jurídica, el crecimiento de la manufactura avanzada, el auge del nearshoring y la competitividad exportadora del país.

“La República Dominicana es hoy una de las mejores decisiones de inversión en el hemisferio”, afirmó.

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El jefe de Estado explicó que el país no solo ofrece parques industriales, sino también ecosistemas completos de inversión donde convergen la manufactura avanzada, los servicios globales y la economía digital.

Abinader destacó que las zonas francas generan más de 200 mil empleos y representan más del 60 % de las exportaciones nacionales, consolidándose como uno de los pilares de la economía dominicana.

Asimismo, indicó que República Dominicana cuenta con más de 850 empresas de zonas francas y una red de parques industriales distribuidos en todo el territorio nacional.

Sectores como dispositivos médicos, industria eléctrica, BPO, tabaco y logística reflejan, según dijo, la capacidad del país para competir y liderar en distintos segmentos productivos.

Inversión extranjera alcanza cifras récord

El gobernante señaló que la confianza internacional en el país se evidencia en el crecimiento sostenido de la inversión extranjera directa.

En ese sentido, informó que República Dominicana superó los 35 mil millones de dólares acumulados en inversión extranjera durante la última década y que en 2025 alcanzó un récord superior a los 5,000 millones de dólares.

“Hoy estamos atrayendo capital hacia sectores estratégicos, hacia industrias de valor, hacia proyectos que construyen y moldean el futuro”, manifestó.

Google y NVIDIA apuestan por RD

Durante su exposición, Abinader mencionó proyectos tecnológicos impulsados por Google y NVIDIA, los cuales —afirmó— validan y proyectan el modelo económico dominicano hacia el futuro.

El mandatario sostuvo además que el nearshoring dejó de ser una tendencia para convertirse en una realidad y destacó la posición estratégica del país dentro del nuevo mapa global del comercio.

“Producir en la República Dominicana no es solo producir bien. Es producir con acceso, con eficiencia y con escala global”, expresó.

Innovación y seguridad jurídica

Abinader afirmó que el modelo de zonas francas dominicano ha evolucionado hacia una etapa enfocada en innovación, transferencia tecnológica, inteligencia artificial, semiconductores e industria 4.0.

“Hoy nuestras zonas francas no solo producen bienes. Producen soluciones, innovación y valor agregado”, aseguró.

Asimismo, destacó el marco legal y la seguridad jurídica del país, sustentados en reglas claras y estabilidad para los inversionistas.

“En la República Dominicana, esa confianza se construye con instituciones, con normas claras y con un compromiso firme con el Estado de derecho”, afirmó.

Invitación a inversionistas

Al concluir su participación, el presidente invitó a empresarios e inversionistas a conocer las oportunidades que ofrece República Dominicana.

“La República Dominicana no es solo una economía que crece. Es una economía que sabe hacia dónde va”, manifestó.

Las palabras de bienvenida del congreso fueron pronunciadas por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, mientras que Mohammed Al Zarooni destacó la importancia del encuentro para el desarrollo global de inversiones en el sector.