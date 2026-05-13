Crismil Paniagua y Yari Cleto hicieron historia al conquistar la primera medalla de oro de la República Dominicana en el Tour Continental NORCECA de Voleibol de Playa, al ganar el título femenino en la segunda parada del circuito 2026 celebrada en Güibia.

La dupla dominicana superó a las canadienses Darby Dunn y Alison McKay en una emocionante final a tres sets, 2-1 (22-20, 18-21, 15-13), en uno de los partidos más dramáticos del torneo.

Las dominicanas Crismil Paniagua y Yari Cleto en la premiación de la parada Tour NORCECA.

El resultado marca un hito para el voleibol de playa dominicano, al tratarse del primer oro del país en la historia del Tour NORCECA. Dunn y McKay, por su parte, mantuvieron su buen nivel tras haber finalizado también en el segundo lugar en la primera parada de la temporada en Costa Rica.

Puedes leer: Voleibol de playa RD logra boleto a Mundial

Paniagua y Cleto avanzaron a la final con una victoria en sets corridos sobre sus compatriotas Bethania Almanzar y Julibeth Payano, 2-0 (21-19, 23-21). Mientras tanto, Dunn y McKay remontaron ante las mexicanas Susana Torres y Abril Flores en tres sets, 2-1 (18-21, 21-14, 15-12).

Torres y Flores se quedaron con la medalla de bronce, repitiendo su resultado en el podio de la primera parada en Costa Rica, tras derrotar a Almanzar y Payano 2-1 (21-19, 15-21, 15-10).

Las estadounidenses Torrey Van Winden y Lindsey Sparks finalizaron en la quinta posición con una victoria 2-0 (21-17, 21-13) sobre las nicaragüenses Socorro López y Lolette Rodríguez.

Las puertorriqueñas Mariana Feliciano y Camila Nazario ocuparon el séptimo lugar al vencer a las costarricenses Aliza Aguilar y Laura Molina en sets corridos (21-18, 21-18). Las cubanas Kailin Rodríguez y Maykelin Drik se ubicaron novenas tras superar a las canadienses Anna Prokofieva y Claire Crossfield 2-1 (18-21, 21-11, 15-11).

Las guatemaltecas Paola Alvarado y Daphne Mendoza aseguraron el undécimo puesto con una victoria 2-1 (10-21, 22-20, 15-7) sobre la pareja dominicana de Zoe Paniagua y Yerelin Reyes.