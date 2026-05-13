Lluvias y calor de hasta 35 grados marcarán el clima de este miércoles en República Dominicana

SANTO DOMINGO.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este miércoles se registrarán lluvias pasajeros en horas de la mañana y aguaceros moderados con tormentas eléctricas durante la tarde y primeras horas de la noche en provincias del sureste, la zona fronteriza y otras localidades del país.

Durante la mañana, el cielo permanecerá medio nublado, con lluvias de corta duración en Santo Domingo, el Distrito Nacional, Monte Plata, La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Hato Mayor, Samaná, San Cristóbal, Peravia, Barahona y Pedernales, debido al arrastre de humedad provocado por el viento cálido y húmedo del este/sureste.

A pesar de las precipitaciones, la sensación térmica continuará elevada, con temperaturas máximas entre 33 y 35 grados Celsius entre las 11:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. En horas de la noche y la madrugada, las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 y 28 grados.

En la tarde y las primeras horas de la noche, una vaguada en combinación con los efectos locales del calentamiento diurno y la orografía provocará aguaceros dispersos con tronadas aisladas sobre Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega y San Juan.

Condiciones marítimas

Indomet indicó que en la costa atlántica el oleaje se mantiene dentro de parámetros normales, por lo que existen condiciones favorables para la navegación de todo tipo de embarcaciones.

Sin embargo, en la costa caribeña, desde Cabo Beata, en Pedernales, hasta Paraíso, en Barahona, recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles y pequeñas navegar con precaución cerca del perímetro costero, debido a oleaje anormal.

Pronóstico para mañana

Para este jueves, el viento predominante del este/sureste continuará favoreciendo chubascos matutinos en localidades del Gran Santo Domingo, Peravia, La Altagracia, La Romana, San Cristóbal y Barahona.

En la tarde, la incidencia de una vaguada y los efectos locales mantendrán condiciones favorables para el desarrollo de nublados acompañados de aguaceros dispersos y tronadas aisladas en Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Espaillat, Hato Mayor, San Juan y otras provincias cercanas.