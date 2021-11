Abinader destituye gobernadora de Samaná

Santo Domingo.-El presidente Luis Abinader destituyó este lunes a Elsa de León como gobernadora de la provincia Samaná mediante el decreto 704-21, según informó la Presidencia.

De León fue designada mediante el 340-20, del 16 de agosto del 2020, sin embargo, no se informó quién será la nueva gobernadora de Samaná.

Recientemente, De León, indignada por la negativa de las personas que no quieren asistir a vacunarse, dijo que “hará una fiesta” por cada persona no vacunada que muera de covid-19, por lo que se cree que esa pudo haber sido la razón de sus destitución.

“Yo soy de la que digo que, por cada muerto, de ahora en adelante, de Covid, que no se haya vacunado, voy a hacer una fiesta”, manifestó en un video que circula en las redes sociales.

“Yo no entiendo cuál es la negativa de ciertas personas, que no solo es que ellos no se quieren vacunar, sino que llevan una campaña negativa para que la persona no se vacune”, dijo.

En la actual Administración, se tomó la decisión de nombrar solo a mujeres para ocupar las 31 gobernaciones civiles que tiene el país, cargo designado por el Presidente de la República, cuya fusión es representar al Poder Ejecutivo en cada provincia.