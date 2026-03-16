Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader juramentó este lunes en el Palacio Nacional al comité gestor del Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas, una instancia consultiva, multisectorial y de carácter honorífico creada mediante el Decreto 105-26.

El acto, realizado en el salón Las Cariátides de la casa de gobierno, marca un paso clave en la institucionalización de este observatorio, concebido como un mecanismo independiente para velar por la protección, conservación y uso sostenible de los recursos naturales, con especial énfasis en las áreas protegidas del país.

El Decreto núm. 105-26 establece la creación de una comisión encargada de estructurar y poner en marcha el Observatorio, que funcionará como veedor del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) y otros organismos estatales en materia ambiental.

Naturaleza del Observatorio

Su naturaleza es promover la generación de información ambiental independiente y de acceso público, facilitar la cooperación entre instituciones públicas, académicas y de la sociedad civil, y elaborar la propuesta institucional, normativa y organizativa para su consolidación como entidad privada sin fines de lucro, conforme a la Ley núm. 122-05.

Organizaciones ambientales

El comité está integrado por representantes de destacadas organizaciones ambientales, tales como:

La Academia de Ciencias de la República Dominicana.

El Grupo Jaragua.

La Fundación Acción Verde.

La Fundación Moscoso Puello.

Guakia Ambiente.

La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La Sociedad Ecológica del Cibao.

La Federación de Campesinos Hacia el Progreso.

La Fundación de Derecho, Defensa y Educación Ambiental de la República Dominicana (FUDDEA-RD).

Además, incluye un representante del MIMARENA y representantes de las universidades del país que manifiesten interés en participar.

El comité gestor del Observatorio Ambiental, cuenta con un plazo de 45 días a partir de la publicación del decreto en la Gaceta Oficial para iniciar los trámites de incorporación.

De acuerdo con el decreto, el comité cuenta con un plazo de 45 días a partir de la publicación del decreto en la Gaceta Oficial para iniciar los trámites de incorporación como asociación sin fines de lucro, elaborar y aprobar sus estatutos, definir su modelo de sostenibilidad financiera, establecer un plan de acción y reglamento operativo.

Posteriormente, dispondrá de 15 días adicionales para gestionar los recursos técnicos y económicos necesarios ante el MIMARENA.

Para el arranque de operaciones del Observatorio, la Presidencia de la República realizará una aportación especial de fondos a través del Ministerio de Medio Ambiente, basada en un presupuesto acordado entre los gestores y la institución.

Principio de transparencia

El decreto subraya el principio de transparencia y acceso a la información, estableciendo que toda la información generada por el Observatorio deberá tener vocación de acceso público, promoviendo la participación ciudadana en la gestión ambiental.

Durante la ceremonia de juramentación estuvieron presentes el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paino Henríquez; el miembro de la Comisión Ambiental de la UASD, Luís Carvajal; y el subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Mairení Rivas, quien procedió a la lectura del decreto.

Asimismo, asistieron ambientalistas, rectores y representantes de universidades, así como miembros de fundaciones, federaciones y organizaciones medioambientales que integran el comité.

Esta iniciativa refuerza el compromiso del Gobierno con una gestión ambiental participativa, transparente y orientada a la sostenibilidad, fortaleciendo el monitoreo independiente de las políticas públicas en materia de conservación de los recursos naturales y áreas protegidas.