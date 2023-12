Abinader instruye a Chu Vásquez investigar llamada hizo Miguel Cruz a radio

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader, se refirió este lunes a Miguel Cruz, el asesino del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, al señalar que, este último se refirió a su persona vía telefónica en un programa de radio, en la que responsabilizó al mandatario de lo que les podiera suceder .

Ante esa situación, Abinder manifestó que, es una situación ilógica que, un prisionero quien fue condenado, haya podido realizar una llamada telefónica desde un celular, por lo cual, el presidente se mostró algo molesto, este lunes ante periodista presente en su intervención de La Semanal.

Asimismo, dijo que ha solicitado al ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, para que se llegue hasta las últimas consecuencias y que realizara una investigación al respecto, de cómo fue que el señor Migue Cruz (a) Caranday, pudo tener acceso a un teléfono desde la cárcel para realizar esa llama al programa radial este lunes.

“Puedo decirle que, fui sorprendido con esa acción, por lo que ya, el ministro tiene la encomienda de indagar a profundidad, y esperamos un informe detallado del asunto”, sostuvo el presidente.

Cabe destacar que, Miguel Cruz de la Mota, quein confesó haber matado al ministro de Medio Ambiente en ese momento, Orlando Jorge Mera, quien responsabilizó al presidente Luis Abinader de lo que le pueda pasarle debido a su estado de salud, porque según él, les han negado atención médica.

“Ahora temo de muerte, por mi persona, y hago responsable de cualquier cosa que me pase a Luis Abinader, por estarme negando atención médica, atención que requiero urgente por mi condición de salud, ya que no puedo respirar, casi, y me duele la herida mucho de la operación que tengo en el pecho, del corazón y desde hace un año no me quieren llevar al médico a darme atención. Y tengo mucho miedo por mi vida, porque aquí he sido objeto de los peores maltratos y humillaciones a que un ser humano pueda ser sometido como chantaje. Atentamente, Fausto Miguel Cruz de la Mota”, detalló.

Fueron las palabras de Cruz, tras ser cuestionado vía telefónica alrededor de 30 minutos por el programa El Sol de La Mañana, el acusado, explicó su versión de los hechos del asesinado ministro de Medio Ambiente.