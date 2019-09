Abogando porque población se unifique para luchar juntos por un país mejor sin importar credos políticos ni religiosos, sino crear una comunidad donde se pueda vivir en armonía. Con esas palabras el director de Colegio Dominicano De La Salle, sacerdote Gerardo Pérez, inicio los actos con motivo al 86 aniversario de la llegada al país del centro educativo.

“Todos tenemos un color preferido. No queramos imponer nuestro color al vecino. Busquemos la cualidad del color que complemente al nuestro”. y Agregó: Por tanto, el que sea rojo, verde, amarillo, azul, naranja, no importa que nos juntemos todos y que trabajemos todos al unísono para el beneficio común, que no es más que vivir en armonía en una sociedad”, dijo el reverendo ante los alumnos, profesores e invitados especiales reunidos esta mañana en la explanada del centro educativo.

Los lasallistas llegaron a República Dominicana en 1933, cuando el profesor Armando Lorenzo abrió el primer colegio en la Zona Colonial, con 36 alumnos y desde aquel año hasta hoy siguen con el lema Dios, Patria y Hogar, solo que ahora el centro está en la avenida Bolívar, en el centro de la ciudad de Santo domingo, con una matrícula de 1,200 estudiantes en la sede central y otras siete escuelas en el territorio nacional con las mismas modalidad.

Al acto de hoy estuvo como invitado especial el empresario José Luis Corripio Estrada (Pepín), uno de los egresados, quien pidió a los padres de los estudiantes prestar más atención a la crianza de sus hijos porque “a veces comentan mi hijo no está en nada, yo no estoy de acuerdo, ustedes están equivocados todo el mundo está en algo bueno o malo” y al dirigirse a los estudiantes les comentó sobre la importancia de que estén conscientes deque los que hagan ahora repercutirá para el resto de sus vidas.

“La vida cambia en un instante, por tanto, muchachos aprovechen ahora su tiempo sin vacilaciones y presten atención a las orientaciones de los profesores De La Salle, porque no hay peligro, los que ellos indiquen, cumplan con sus deberes y tengan presente que ahora el estudiante promedio no triunfa, porque hay que ser más allá del promedio”.

Recordó no es simplemente aprobar las clases, porque ahora en la excelencia está el futuro, “porque ahora se vive una época de competitividad, niños y niñas y jóvenes para poder triunfar en la vida”.

Explicó que es un egresado de ese centro de estudio de la promoción del año 1951.

Político

Con relación al debate de que si los funcionarios del Gobierno deben participar en campaña política, el empresario Corripio Estrada lo consideró incorrecto, al igual que usar recursos del Estado en proselitismo. “Es necesario que todo el mundo salga a correr en la misma pista, con las mismas condiciones y con la misma situación de igualdad”, expuso.

Expresó que la verdadera democracia se encierra en la palabra tolerancia y no hay tolerancia si no hay democracia, con estas palabras Pepín les pidió a la población que analice los líderes políticos antes de ser candidatos .

El acto inició a las 7:30 de la mañana con el izamiento de la Bandera y el canto de los himnos Nacional y De La Salle. Estudiantes realizaron varias actividades.