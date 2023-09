Acuña Jr. matiza su asombrosa temporada

LOS ÁNGELES. — Ronald Acuña Jr. Tuvo un día completo: la estrella de los Bravos de Atlanta se casó por la mañana, conectó un grand slam histórico y terminó la noche venciendo a su rival de Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, Mookie Betts , y a los Dodgers de Los Ángeles.

Espera posponer la luna de miel hasta noviembre.

Antes de liderar a los Bravos sobre los Dodgers de Los Ángeles 8-7 el jueves por la noche, Acuña se casó con su prometida María Laborde en una pequeña ceremonia en una casa en las montañas a unos 45 minutos del hotel del equipo. La pareja tiene dos hijos pequeños juntos.

“No le mencioné nada a nadie”, dijo Acuña a través de un traductor. «Es algo que había planeado con semanas de anticipación».

“Santo cielo”, dijo sorprendido el manager de los Bravos, Brian Snitker. «Es mejor que no sepa la mayor parte de estas cosas, sinceramente, pero felicidades para él».

El grand slam de Acuña rompió un empate 1-1 en la segunda entrada y lo convirtió en el primer jugador con 30 jonrones y 60 bases robadas en una temporada. Atlanta necesitó una fuerte actuación ofensiva para superar un par de jonrones de Betts .

“Me siento muy feliz, me siento muy especial”, dijo Acuña. «Estoy muy agradecido, me siento muy privilegiado».

Atlanta tomó ventaja de 7-1 en el quinto y aguantó cuando Raisel Iglesias ponchó a Kiké Hernández con dos en base para el último out.

«Eso fue una especie de juego», dijo Snitker. “Estuvo a la altura de las expectativas, supongo”.

Después de las nupcias secretas de Acuña, consiguió tres hits y ayudó a los Bravos, los mejores de las Grandes Ligas, a mejorar a 88-45. Envió un batazo de 429 pies al pabellón del jardín izquierdo ante Lance Lynn (10-10) en una segunda entrada de seis carreras para el tercer slam de su carrera. Acuña tiene 36 jonrones en su carrera en agosto, la mayor cantidad en cualquier mes. Se robó su base número 62 en el noveno.

“Se casó y se convirtió en el primer jugador de la historia en tener 30 jonrones y 60 bases robadas”, dijo su compañero Michael Harris II. «Ese es un día bastante salvaje».

Betts se fue de 4-2 con cuatro carreras impulsadas, tres anotadas y dos jonrones, lo que le dio 38, la mejor marca de su carrera, en la temporada. Su batazo de tres carreras por el jardín derecho con dos outs en la quinta llevó a los Dodgers a 7-4. Acuña saltó y se agarró a la pared, pero su guante estaba sobre la valla y la pelota se desvió.

«Es difícil no ver a esos dos muchachos enfrentarse», dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts.

