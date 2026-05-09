ADP denuncia nuevo decreto del presidente busca privatizar el sistema educativo

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) rechazó el decreto 309-26 emitido por el Poder Ejecutivo, bajo el argumento de que la normativa busca avanzar hacia una transformación educativa carente de rigor científico.

El gremio de maestros sostuvo que la medida ignora las necesidades estructurales del sector para favorecer intereses externos.

Menegildo De La Rosa, secretario de comunicaciones del sindicato, afirmó que la disposición evidencia un compromiso del Gobierno con agendas internacionales y sectores empresariales.

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Según el vocero, el objetivo de las reformas propuestas es facilitar el traspaso del sistema educativo público al capital privado.

La organización magisterial denunció la negativa de las autoridades a realizar una consulta nacional que incluya a maestros, estudiantes y académicos.

En su lugar, la ADP propuso realizar una investigación científica sobre las causas que frenan el aprendizaje y demandó que el 4% del PIB para la educación se utilice con eficiencia en el sector público.

Respecto a la unificación de los ministerios de Educación y de Educación Superior, el gremio advirtió que la iniciativa busca desviar fondos públicos para financiar la educación privada.

De La Rosa señaló que no existe una justificación pedagógica ni administrativa válida para dicha integración y que la unión de ambas instituciones no garantiza una mejora en la calidad educativa.

Finalmente, la ADP reiteró su propuesta de crear un currículo contextualizado con la realidad social y cultural de la República Dominicana.

El gremio anunció que se mantendrá movilizado para asegurar la participación de la sociedad en cualquier proceso que pretenda modificar el sistema de enseñanza nacional.