Reducir el financiamiento a partidos no es un debate meramente político

Por Yulibelys Wandelpool

Especialista en Derecho Administrativo y Compras Públicas

El Gobierno ha planteado, entre sus medidas de austeridad, reducir en un 50% el financiamiento público a los partidos políticos.

La medida puede generar respaldo en sectores de la opinión pública, especialmente en un contexto donde existe una percepción crítica sobre el rol y funcionamiento de las organizaciones partidarias.

Sin embargo, el análisis no debe agotarse en esa reacción inmediata. Lo que está en discusión trasciende a los partidos y se conecta con aspectos esenciales del funcionamiento institucional del Estado democrático.

El primer aspecto es fiscal. El propio Gobierno ha reconocido la necesidad de recursos extraordinarios para enfrentar la actual coyuntura internacional. Sin embargo, el financiamiento público a los partidos representa una proporción reducida dentro del gasto nacional.

Su disminución puede tener un efecto simbólico importante en términos de opinión pública, pero un impacto limitado desde la perspectiva estrictamente presupuestaria.

El segundo aspecto es jurídico e institucional. El financiamiento partidario no constituye una asignación discrecional. La Ley 33-18 establece criterios específicos para su distribución y su modificación corresponde al Poder Legislativo.

Esto implica que cualquier alteración sostenida del esquema originalmente previsto debe observar los procedimientos y límites establecidos por el ordenamiento jurídico.

Recorte de financiamiento

Además, esta discusión no inicia ahora. Desde 2022, los montos asignados a los partidos han sido inferiores a los porcentajes establecidos legalmente, bajo justificaciones excepcionales vinculadas a crisis internacionales.

La permanencia de medidas concebidas inicialmente como transitorias termina generando efectos estructurales sobre el sistema político y crea un precedente relevante: utilizar el presupuesto público como mecanismo para alterar mandatos previamente definidos por ley.

Esto tiene implicaciones que van más allá del ámbito electoral. La estabilidad de las reglas es un componente esencial de cualquier sistema democrático y de cualquier modelo serio de gobernanza institucional.

Cuando las normas pueden ser modificadas indirectamente mediante decisiones presupuestarias coyunturales, se debilita la previsibilidad jurídica y se reduce la confianza en la fortaleza de las instituciones.

La discusión también debe analizarse desde la calidad de la competencia democrática. El financiamiento público tiene como finalidad reducir desigualdades estructurales entre organizaciones políticas y limitar la dependencia de intereses privados.

No todos los partidos tienen acceso a las mismas capacidades económicas ni a las mismas redes de financiamiento.

Por tanto, una reducción progresiva de recursos públicos puede generar efectos diferenciados y alterar las condiciones de competencia política.

La democracia no depende únicamente de la existencia de elecciones periódicas. También requiere condiciones mínimas de pluralidad, fiscalización y equilibrio entre actores políticos.

Existe además un elemento especialmente sensible: el origen de los recursos privados. Cuando disminuye el financiamiento estatal y no se fortalecen simultáneamente los mecanismos de supervisión y control, aumenta el riesgo de penetración de recursos ilícitos en actividades políticas y campañas electorales.

Precisamente por esa razón, los sistemas democráticos modernos incorporaron modelos de financiamiento público: para reducir la dependencia de fuentes privadas de difícil trazabilidad y disminuir la influencia desproporcionada de intereses económicos o estructuras criminales sobre la actividad política.

Por eso, cualquier discusión seria sobre reducción del financiamiento partidario debe ir acompañada de propuestas concretas para fortalecer los mecanismos de control.

Esto implica auditorías efectivas, supervisión rigurosa de donaciones privadas, articulación con los sistemas de prevención de lavado de activos y aplicación real del régimen sancionador.

Tampoco puede ignorarse que la Ley 1-12 establece como objetivo el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la transparencia y la participación política.

Debilitar progresivamente la capacidad operativa de los partidos sin reforzar simultáneamente los controles puede producir un efecto contrario al modelo institucional que el propio Estado ha definido como prioritario.

La austeridad es necesaria en contextos de presión fiscal. Pero su legitimidad depende de que sea coherente, proporcional y aplicada sobre los espacios donde realmente se concentra el gasto público. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en una medida de alto impacto político y bajo efecto económico.

Por eso, reducir el financiamiento a los partidos no es un debate meramente político. Es una discusión sobre calidad institucional, equilibrio democrático, transparencia y estabilidad de las reglas del sistema.

Porque cuando las democracias comienzan a debilitar sus mecanismos de equilibrio, el deterioro institucional rara vez ocurre de manera abrupta. Generalmente ocurre de forma gradual, bajo decisiones que inicialmente parecen razonables y aisladas.