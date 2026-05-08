Santo Domingo. -El ciudadano italiano Loris Di Castri, de 53 años, fue hallado sin vida la tarde de este viernes en su celda del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres (CCR-17), donde cumplía medida de coerción.

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó en un comunicado que el hallazgo del ciudadano italiano se produjo alrededor de las 12:30 del mediodía en el pabellón Máxima 1, cuando un compañero de celda lo encontró sobre su cama sin signos vitales.

Di Castri, quien tenía un mes y 12 días recluido en el centro, fue evaluado por un equipo integrado por un médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), una fiscal y agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes realizaron el levantamiento del cadáver.

Investigación y antecedentes de salud

Las autoridades trasladaron el cuerpo al Inacif para la autopsia correspondiente, a fin de determinar la causa exacta del deceso.

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La DGSPC precisó que la celda permanece bajo resguardo como parte del proceso investigativo.

Como antecedente, la DGSPC indicó que el pasado 31 de marzo el extranjero fue ingresado de emergencia en un hospital de San Cristóbal, donde recibió atenciones médicas, sin que se especificaran las dolencias tratadas.

Perfil del fallecido

Di Castri había sido arrestado recientemente por la OCN-Interpol Santo Domingo. Era requerido por las autoridades judiciales de Italia por su presunta vinculación con tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y asociación para delinquir.