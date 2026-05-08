Santo Domingo.-El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno dominicano mantendrá congelados los precios de los principales combustibles para la semana del 9 al 15 de mayo.

La entidad indicó que la medida implica un subsidio estatal de RD$1,657 millones destinado a mitigar el impacto de la crisis internacional en el mercado local.

Durante este periodo, las gasolinas premium y regular, el gasoil óptimo y regular, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) y el gas natural no presentarán variaciones en su costo de venta al público.

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Combustibles que bajaron de precio

El avtur presenta una reducción de RD$17.42, situándose en RD$304.44 por galón. Por su parte, el kerosene es el derivado con la mayor baja de la semana, al reducirse RD$19.30 para comercializarse a RD$344.70 por galón.

Según el MICM, el Estado asumirá por cada galón una proporción del costo internacional: RD$19.77 para el GLP, RD$63.39 para la gasolina premium, RD$76.39 para la regular, y montos de RD$88.01 y RD$96.59 para los gasoiles regular y óptimo, respectivamente.