Santo Domingo.-El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno dominicano mantendrá congelados los precios de los principales combustibles para la semana del 9 al 15 de mayo.
La entidad indicó que la medida implica un subsidio estatal de RD$1,657 millones destinado a mitigar el impacto de la crisis internacional en el mercado local.
Durante este periodo, las gasolinas premium y regular, el gasoil óptimo y regular, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) y el gas natural no presentarán variaciones en su costo de venta al público.
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Combustibles que bajaron de precio
El avtur presenta una reducción de RD$17.42, situándose en RD$304.44 por galón. Por su parte, el kerosene es el derivado con la mayor baja de la semana, al reducirse RD$19.30 para comercializarse a RD$344.70 por galón.
Según el MICM, el Estado asumirá por cada galón una proporción del costo internacional: RD$19.77 para el GLP, RD$63.39 para la gasolina premium, RD$76.39 para la regular, y montos de RD$88.01 y RD$96.59 para los gasoiles regular y óptimo, respectivamente.
|Producto
|Precio por Unidad
|Variación
|Gasolina Premium
|RD$323.10 por galón
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|Gasolina Regular
|RD$301.50 por galón
|Mantiene su precio
|Gasoil Regular
|RD$253.80 por galón
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|Gasoil Óptimo
|RD$275.10 por galón
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|Gas Licuado de Petróleo (GLP)
|RD$137.20 por galón
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|Gas Natural
|RD$43.97 por m3
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|Avtur
|RD$304.44 por galón
|Baja RD$17.42
|Kerosene
|RD$344.70 por galón
|Baja RD$19.30
|Fuel Oíl #6
|RD$206.03 por galón
|Sube RD$7.61
|Fuel Oíl 1%S
|RD$232.74 por galón
|Sube RD$6.31