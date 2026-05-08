Nueva York, EE.UU. — La cantante mexicana Thalía y el empresario musical Tommy Mottola vuelven a estar en el centro de la atención mediática luego de que distintos programas y medios internacionales comenzaran a difundir rumores sobre una supuesta separación tras más de 25 años de matrimonio.

Las especulaciones surgieron después de declaraciones realizadas por el periodista de espectáculos Javier Ceriani, quien aseguró que la pareja estaría atravesando una fuerte crisis e incluso viviendo separada temporalmente.

De acuerdo con versiones difundidas en medios de entretenimiento, Thalía presuntamente estaría residiendo parte del tiempo en Miami, mientras Tommy Mottola permanecería en Nueva York.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una separación o proceso de divorcio, aunque el silencio de la pareja ha incrementado las especulaciones en redes sociales y programas de farándula.

Una de las parejas más sólidas del entretenimiento latino

La historia de amor entre Thalía y Tommy Mottola comenzó a finales de los años noventa gracias a una presentación realizada por Emilio Estefan.

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La pareja contrajo matrimonio en diciembre del año 2000 en una lujosa ceremonia en Nueva York y desde entonces se convirtió en uno de los matrimonios más mediáticos y estables del espectáculo latino.

Fruto de la relación nacieron sus dos hijos:

Sabrina Sakae

Matthew Alejandro

quienes han mantenido una vida alejada del ojo público.

Algunas versiones relacionan la supuesta crisis con recientes controversias alrededor del entorno de la industria musical y menciones vinculadas al caso judicial de Sean “Diddy” Combs, aunque no existe ninguna acusación oficial contra Tommy Mottola.

Algunas versiones relacionan la supuesta crisis con recientes controversias alrededor del entorno de la industria musical y menciones vinculadas al caso judicial de Sean “Diddy” Combs, aunque no existe ninguna acusación oficial contra Tommy Mottola.

Otros rumores también apuntan a un desgaste natural tras más de dos décadas de relación, aunque toda la información continúa basada en versiones no confirmadas públicamente.

Fans reaccionan con sorpresa

La posibilidad de un divorcio ha generado impacto entre seguidores de la artista mexicana, quienes durante años consideraron la relación como una de las más sólidas de la industria del entretenimiento.

En redes sociales, fanáticos han compartido mensajes recordando las constantes dedicatorias románticas y publicaciones familiares que ambos solían mostrar públicamente.

Mientras continúan creciendo las especulaciones, ni Thalía ni Tommy Mottola han ofrecido declaraciones oficiales sobre el supuesto divorcio. Sin embargo, los rumores ya han convertido nuevamente a la pareja en uno de los temas más comentados del entretenimiento internacional.