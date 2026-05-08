Estudiante de 14 años resulta herido de varias estocadas por otro alumeno en Los Alcarrizos

Los Alcarrizos.– Un estudiante de 14 años resultó herido de varias estocadas que presuntamente le habría ocasionado otro menor, durante un incidente registrado la tarde de este viernes en el sector Villa Linda, de este municipio.

El adolescente, cuya identidad se omite por razones legales, fue trasladado de urgencia por su madre, Pamela Mejía, a la sala de emergencias del Hospital Dr. Vinicio Calventi, donde recibió atenciones médicas.

Según explicó la madre del menor al personal médico del centro de salud, el hecho habría ocurrido mientras varios estudiantes jugaban cartas por dinero en el patio de un centro educativo de la zona.

Hasta el momento, las autoridades policiales no han ofrecido mayores detalles sobre el caso, ni han revelado el nombre del plantel educativo donde ocurrió el incidente.

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El hecho ha generado preocupación entre residentes y padres de familia de Villa Linda, quienes demandan mayor vigilancia y programas de orientación en los centros educativos para prevenir situaciones violentas entre menores.