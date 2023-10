Advierte no reforma Sistema de Pensiones afectará gobernabilidad del país

Santo Domingo.- Arismendi Díaz Santana diseñador y exgerente general del Sistema de la Seguridad Social advirtió que si no se reforma ahora el sistema de Pensiones en un plazo de seis a siete año, la República Dominicana podría verse afectada en términos de gobernabilidad.

Díaz Santana reveló que recientemente sostuvo una reunión con el ministro de Trabajo, Miguel de Camps, quien es el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, y en dicho encuentro le planteó que es necesario que desde el gobierno se active el proceso de reforma, por lo menos en la parte de Pensiones, porque no es lo mismo que 3,000 cañeros acudan frente al Palacio Nacional a realizar un piquete, que 40 o 50 mil dominicanos que se acaban de pensionar, que ganaban en promedio RD$30,000 mensuales, y que comiencen a recibir 6,000 o 7,000 pesos de pensión, por lo que “se puede estar seguro que esa gente no se va a quedar callada”.

Entrevistado en el programa D`AGENDA, Arismendi Díaz deploró el hecho de que cada vez que se les plantea a los distintos sectores del país una reforma al Sistema de Pensiones la respuesta que dan es que “eso puede esperar”.

También te podría interesar: Presentan propuesta sobre pensiones como alternativa AFP

El presidente de la Fundación Seguridad Social Para Todos admitió que con el Sistema que se diseñó, con un 8.4% destinado a pensiones, no es posible garantizar una pensión digna porque, debido al desarrollo que ha experimentado la humanidad, la población tiene una esperanza de vida más alta, y más personas van envejeciendo, y por ende vamos a tener más viejos que van a durar más años.

Díaz Santana explicó que la Fundación que dirige está formulando una propuesta con la finalidad de elevar el Fondo de Solidaridad Social, no solo para proteger a los pensionados que no alcancen la pensión mínima, sino a todos aquellos que no lleguen a la pensión promedio.

“Eso va a permitir aumentar la protección social de una manera increíblemente alta, en segundo lugar hay que aumentar la cotización para aquellos que duren 30 años trabajando de manera regular, que pueden recibir entre un 70 y un 75% del último salario.”, detalló.

Dijo que en tercer lugar se hace necesario que se creen las condiciones a través de un proceso que permitan que esas pensiones sean indexadas anualmente.

Arismendi Díaz puso como ejemplo los efectos que se producen cuando las pensiones no son indexadas, el caso de una profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que llegó a ser vicerrectora, que porque su pensión no se actualizaba, llegó un momento que el salario de un jardinero era mayor que lo que ella cobraba como pensionada de la academia estatal.