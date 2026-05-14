Reales de La Vega  ganan serie particular a Marineros

Sekou Sylla y Ramón Galloway comandaron el triunfo de los Reales de La Vega 85-80 sobre los Marineros de Puerto Plata en partido efectuado en el Palacio de los Deportes Fernando Teruel, en la continuación de la Súper Liga LNB, en opción a la Copa Banreservas.

Sylla registró un doble-doble de 22 puntos y 13 rebotes, mientras que Galloway aportó 20 tantos y capturó 5 tableros para que los veganos pusieran su marca en 5-6 y ganarle la serie particular a los Marineros, que ahora registran 5-7.

El veterano Ramón Galloway intenta un canasto por los Reales.

Por los Reales, también se destacó Malachi Richardson con 17 unidades y 7 rebotes

Por los Marineros sobresalieron Luis Féliz con 22 puntos y 4 rebotes; Andersson García finalizó con 18 tantos y 11 capturas

Los Marineros dominaron el primer parcial 23-15, pero en el segundo cuarto el encuentro se tornó más equilibrado y disputado, hasta que los Reales asumieron el control y lograron despegarse por 7 (41-34) tras un donqueo de Sylla, con 2:23 por jugar antes del descanso. Los de Puerto Plata descontaron ligeramente con una canasta de García para irse al medio tiempo debajo 43-38.

La ofensiva de los Reales en los primeros 20 minutos fue encabezada por Sekou Sylla, quien registró 13 puntos y siete rebotes, mientras que Ramón Galloway agregó 11 tantos y capturó 4 balones. Por los Marineros, Luis Féliz lideró con 12 puntos, 9 de ellos producto de 3 triples en 5 intentos, seguido por Devon Higgs, quien aportó 9 unidades, 2 rebotes y 2 asistencias.

Los Reales vieron desaparecer una ventaja de 10 (48-38) en el tercer cuarto, cuando llegó una volcada de Higgs, que igualó las acciones a 56, restando 2:51 por jugar, aunque una flotadora de Richardson, con 1:15 en el reloj, adelantaba a los veganos nuevamente por 4 (62-58), diferencia que se mantuvo hasta finalizar el parcial.

Una efectiva presión defensiva y un rápido ataque, dio al traste a que los veganos sacaran una ventaja de 11 (75-64), tras canasta de Richardson, con 5:35 por jugar del cuarto periodo. Los puertoplateños reaccionaron para acercarse y colocarse de 5 (81-76), pero la diferencia parecía inalcanzable y Richardson desde la línea de tiros libres sentenciaba el partido.

Jornada de este viernes

Los Gigantes Basketball Club recibirán a los Héroes de Moca en el polideportivo Mario Ortega para medirse a las 8:00 de la noche, mientras que los Cañeros del Este visitarán el polideportivo Rolando Ramírez para enfrentarse a los Soles del Este, a las 8:30 p. m.