El economista Richard Medina advirtió que el aumento en los precios del petróleo y la inflación internacional podrían provocar una desaceleración del crecimiento económico dominicano durante los próximos meses.

El también coordinador de la carrera de Economía de la Universidad Intec indicó que este panorama externo genera presiones que condicionan el dinamismo de la actividad productiva nacional.

Desaceleración

Medina señaló que, ante la persistencia de la inflación en Estados Unidos, la Reserva Federal podría mantener o incluso aumentar las tasas de interés.

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Esta situación obligaría a la República Dominicana a adoptar medidas similares para proteger la moneda, lo que, sumado al alto costo de la energía, impactaría el ritmo de expansión de la economía local.

A pesar de este pronóstico de ralentización, el especialista aclaró que los principales sectores generadores de divisas mantienen un comportamiento favorable.

Precisó que el turismo, las remesas, las zonas francas y las exportaciones continúan mostrando cifras positivas, lo que sirve como contrapeso ante el complejo escenario internacional.

Sin embargo, Medina reiteró que la evolución del mercado petrolero es un factor crítico. Una profundización de la crisis de los combustibles no solo afectaría los costos de producción internos, sino que también podría encarecer el transporte aéreo, representando un riesgo adicional para la sostenibilidad del crecimiento económico en el corto plazo.