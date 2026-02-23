SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– Con la ponencia de la mentora de negocios y empresaria Irene Morillo, la agencia de comunicación Sonríete realizó con éxito la conferencia “De Invisible a Referente: Cómo posicionar tu marca en un mercado saturado”, con el objetivo de ofrecer pautas y herramientas para fortalecer la visibilidad, el posicionamiento y el liderazgo de marcas personales.

Ante decenas de empresarias, ejecutivas y emprendedoras de Santiago y otras provincias del país, Morillo compartió estrategias para gestionar una marca personal sólida y dejar de pasar desapercibidas en entornos altamente competitivos.

“En un mercado saturado la gente acude a quien conoce, en quien confía y a quien tiene resultados probados que le avalan”, expresó la conferencista al abordar la importancia de ganar visibilidad, conectar con clientes y consolidar el posicionamiento.

Entre las recomendaciones destacadas, Morillo señaló la necesidad de asumir una mentalidad empresarial que supere creencias limitantes, crear modelos de negocio de alto valor, desarrollar ofertas irresistibles y trabajar de manera estratégica la visibilidad, el posicionamiento y un sistema minimalista de ventas.

Liderazgo visible y estratégico de las mujeres

Durante las palabras de apertura, Grisbel Medina, directora fundadora de Sonríete, explicó que la iniciativa surge del compromiso de impulsar el liderazgo visible y estratégico de las mujeres en el entorno empresarial.

“Por años, las mujeres hemos vivido con el chip de la invisibilidad. Una renuncia silenciosa al protagonismo. Hoy el reto existe, pero es más sexy y estratégico. Instagram nos dicta cómo, cuándo y bajo qué filtro debemos ser lindas y deseables”, enfatizó.

Puedes leer: Milly Quezada llevará sus éxitos al escenario de Premios Soberano 2026

El encuentro, celebrado en el salón de conferencias de la Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI), inició con la animación del saxofonista Ysis Estrella y concluyó con una sesión de preguntas y respuestas, seguida de un brindis y espacio de networking que permitió el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de vínculos profesionales.

La actividad contó con el respaldo de diversas instituciones y empresas, entre ellas Corporación Zona Franca Santiago, Asociación La Vega Real (ALAVER), Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Cooperativa La Altagracia, Hodelpa Hospitality, Cooperativa Mamoncito, BANFONDESA y Café Monte Real, así como la colaboración de múltiples marcas aliadas.

Sobre Irene Morillo

Irene Morillo es autora, conferencista internacional, empresaria y mentora de negocios. Fue reconocida por la revista Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas del año 2023 y ha mentorizado a más de 500 personas. Además, es fundadora de “Poder en Tacones”, un movimiento de emprendimiento femenino orientado a fortalecer la confianza y el desarrollo de proyectos personales y profesionales de las mujeres.