Santo Domingo.-Las Águilas de Guachupita conquistaron su tercer título seguido al vencer 72-67 este martes al conjunto de Cinco Esquinas del club San Carlos, barrida que les aseguró un contundente 3-0 en la serie final del XII Torneo Nacional de Baloncesto Superior Interclubes Femenino “No Violencia de Género”.

Las campeonas se llevaron la Copa Seaboard “Energía Limpia” tras dominar la ronda decisiva, pactada al mejor de 5-3, en un partido celebrado en el polideportivo del club Renacer, en el sector capitalino de Guachupita.

Coronado y Jiménez lideran la ofensiva

La ofensiva aguilucha estuvo comandada por la santiagués Mary Coronado, quien aportó 18 puntos y siete rebotes, mientras que la hatomayorense Jennifer Jiménez sumó 13 tantos, ocho rebotes y cinco asistencias.

También contribuyeron Katherine Constanza con nueve puntos, Luzmaury Rodríguez con ocho y cinco rebotes, y Sugey Monsac con siete unidades y 10 capturas.

Por el equipo derrotado, Audry Casto encestó 23 puntos, Ana Villanueva logró 14 y atrapó 22 rebotes, Tawny Olivero consiguió 12 tantos y 21 rebotes, y Perla Figueroa agregó 11.

Entrega de la Copa Seaboard

El trofeo fue entregado por Roberto Ramírez, presidente de la Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes), acompañado de Fernando Geraldino, gerente de Responsabilidad Social de Seaboard.

La Copa Seaboard “Energía Limpia” fue recibida por la presidenta del club, Zuleyda Monsac, el gerente general del equipo femenino, Luis Rojas, y el dirigente Amílcar González.

González ha conducido a las Águilas a los títulos de 2024 y 2025, una trilogía que comenzó en 2023 bajo la dirección del coach Dagoberto Montás. En este período, el equipo registra un impresionante récord de 47-3 entre series regulares, semifinales y finales, según detalló Rojas.

Reconocen apoyo institucional

Ramírez agradeció el respaldo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) y su director, Alberto Rodríguez; del Ministerio de Deportes, encabezado por Kelvin Cruz; así como de la empresa Seaboard y su ejecutivo Fernando Geraldino, por contribuir al fortalecimiento del torneo y del deporte femenino.