Grand Blanc, Michigan (EE. UU.).– Al menos una persona murió y otras nueve resultaron heridas este domingo luego de que un hombre armado abriera fuego dentro de una iglesia mormona en el estado de Michigan, al norte de Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades locales, el atacante, identificado como un hombre de 40 años residente en una localidad cercana, también provocó un incendio en el templo religioso, situado en la comunidad de Grand Blanc, en las afueras de la ciudad de Flint. El sospechoso fue abatido por agentes policiales en medio del operativo de respuesta.

Puedes leer: Desesperación de migrantes cubanos en México: exigen ayuda a Sheinbaum en caravana

Las imágenes difundidas desde el lugar muestran a socorristas trasladando a heridos en camillas mientras una densa columna de humo salía del edificio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reaccionó al hecho calificándolo como “horrendo” y sugirió que se trata de “otro ataque dirigido contra los cristianos de Estados Unidos”, según publicó en su red social Truth Social.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el motivo del ataque ni la identidad de la víctima mortal. La investigación continúa en curso.