Actualidad Noticias importante

Avanza la nueva cédula: JCE entrega 182 mil a nivel nacional

Por
Avanza la nueva cédula: JCE entrega 182 mil a nivel nacional

Nueva cédula

Santo Domingo.– La Junta Central Electoral (JCE) informó este domingo que ha recibido 236,358 solicitudes para la nueva cédula de identidad y electoral desde el 12 de abril, de las cuales 182,006 ya han sido entregadas a los ciudadanos.

En cuanto a la demanda, la provincia Santo Domingo encabeza las solicitudes de la nueva cédula con 45,885, seguida del Distrito Nacional con 34,619 y Santiago con 23,281.

Según explicó la entidad en un comunicado, del total, 32,205 documentos están disponibles para retiro y 22,147 se encuentran en proceso de personalización.

Por sexo, 118,859 solicitudes corresponden a mujeres y 117,499 a hombres.

Por edades, el grupo de 31 a 40 años lidera con 43,946 (18.6 %), seguido de 51 a 60 años con 42,449 (18 %), 41 a 50 años con 42,125 (17.8 %) y 21 a 30 años con 37,334 (15.8 %).

También figuran 61 a 70 años con 33,000 (14 %), 71 a 80 años con 18,142 (7.7 %), 16 a 20 años con 13,990 (5.9 %), 81 a 90 años con 4,693 (2 %), 91 a 100 años con 652 (0.3 %) y 27 personas con más de 100 años.

También te puede interesar:

¿Te ponen como donante de órganos sin permiso en la nueva cédula? JCE desmonta el rumor

La institución precisó que estas cifras no incluyen los operativos realizados durante el primer trimestre del año en instituciones públicas y privadas, los cuales continuarán hasta marzo de 2027 para ampliar la cobertura del servicio.

La JCE inició el proceso de cedulación el 12 de abril con 193 centros habilitados a nivel nacional y reiteró que los ciudadanos deben acudir en el mes de su cumpleaños para realizar el trámite

TEMAS: #CÉDULA#Cedulación#entregas#JCE#nueva cédula#solicitudes
Lázaro Medina Familia

Lázaro Medina Familia

Hijo, hermano, padre, esposo y católico. Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Periodista con larga experiencia en temas de actualidad. Desde el 2015 formo parte del gran equipo de El Nacional donde me desempeño como redactor y coordinador de contenido. Previamente estuve en Telesistema 11 y El Nuevo Diario. Ganador de una Mención especial en el Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua 2024, por la serie de reportajes 'Ríos y balnearios'.