Santo Domingo.– La Junta Central Electoral (JCE) informó este domingo que ha recibido 236,358 solicitudes para la nueva cédula de identidad y electoral desde el 12 de abril, de las cuales 182,006 ya han sido entregadas a los ciudadanos.

En cuanto a la demanda, la provincia Santo Domingo encabeza las solicitudes de la nueva cédula con 45,885, seguida del Distrito Nacional con 34,619 y Santiago con 23,281.

Según explicó la entidad en un comunicado, del total, 32,205 documentos están disponibles para retiro y 22,147 se encuentran en proceso de personalización.

Por sexo, 118,859 solicitudes corresponden a mujeres y 117,499 a hombres.

Por edades, el grupo de 31 a 40 años lidera con 43,946 (18.6 %), seguido de 51 a 60 años con 42,449 (18 %), 41 a 50 años con 42,125 (17.8 %) y 21 a 30 años con 37,334 (15.8 %).

También figuran 61 a 70 años con 33,000 (14 %), 71 a 80 años con 18,142 (7.7 %), 16 a 20 años con 13,990 (5.9 %), 81 a 90 años con 4,693 (2 %), 91 a 100 años con 652 (0.3 %) y 27 personas con más de 100 años.

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La institución precisó que estas cifras no incluyen los operativos realizados durante el primer trimestre del año en instituciones públicas y privadas, los cuales continuarán hasta marzo de 2027 para ampliar la cobertura del servicio.

La JCE inició el proceso de cedulación el 12 de abril con 193 centros habilitados a nivel nacional y reiteró que los ciudadanos deben acudir en el mes de su cumpleaños para realizar el trámite