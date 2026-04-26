Santo Domingo.– El aumento de las inundaciones en el Gran Santo Domingo, asociado al crecimiento urbano sin planificación y la reducción de áreas verdes, plantea la necesidad de implementar “distritos esponja” como modelo para gestionar el agua de lluvia.

El arquitecto urbanista Elmer González explicó que este enfoque busca absorber y aprovechar el agua en lugar de expulsarla rápidamente, como ocurre con los sistemas tradicionales de drenaje.

“El cambio climático no es un invento; es la consecuencia de lo que es el calentamiento global”, afirmó González, al advertir sobre el impacto directo de este fenómeno en la capital.

El especialista explicó que “las ciudades exitosas no tratan el agua eliminándola, sino gestionándola”, al referirse al enfoque de los distritos esponja, orientado a absorber y aprovechar el agua en lugar de expulsarla.

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Indicó que la expansión del concreto ha reducido la capacidad natural del suelo para infiltrar el agua, lo que incrementa el riesgo de inundaciones en una ciudad con alta densidad poblacional.

“Nosotros hemos reunido tres jinetes; está el jinete del aumento poblacional, la inexistencia de planificación y la falta de coordinación multinivel”, señaló en el programa Reseñas, el podcast.

El arquitecto urbanista Elmer González plantea la creación de los distritos esponja para enfrentar las inundaciones. / Fuente externa.

También advirtió sobre la acumulación de residuos sólidos en los drenajes, lo que agrava las inundaciones, y sostuvo que la educación ciudadana y la continuidad de políticas públicas son claves para enfrentar la problemática.