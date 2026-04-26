Mao.– El expresidente de la República y líder del Partido de la Liberación Dominicana , Danilo Medina , reiteró su rechazo a posibles alianzas electorales, al asegurar que esa organización no está dispuesta a transferir su capital político a otras fuerzas.

“Que nadie, absolutamente nadie, sueñe con el PLD”, expresó el exmandatario, al referirse a versiones sobre eventuales pactos. Sostuvo que el partido mantiene una postura clara frente a quienes, según dijo, contribuyeron a debilitarlo en el pasado.

Medina enfatizó que cualquier organización o dirigente que desee respaldar al PLD de cara a 2028 será bien recibido, pero descartó que la entidad endosa su estructura o respaldo electoral a otros partidos.

Durante la actividad, encabezó la juramentación de nuevos miembros integrados a través del movimiento Unidos Firmes al Futuro (UFF), en un acto celebrado en Mao con la participación de dirigentes locales y nacionales.

Danilo Media, presidente del PLD, tras participar en acto politico en Mao, Valverde.

A pesar de presentar síntomas gripales, el exgobernante asistió al encuentro y aseguró que el partido conserva presencia organizativa en todo el país. “No hay un rin

cón donde no tengamos estructura”, afirmó.

Asimismo, defendió los logros de sus gestiones, destacando avances en áreas como infraestructura, energía, salud y reducción de la pobreza, al tiempo que proyectó el retorno del PLD al poder en los próximos cómics.

El acto contó con la presencia de miembros del Comité Político, mientras que en su agenda figura continuar actividades en Santiago, donde se prevé la reintegración de dirigentes a la organización.