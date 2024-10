Alburquerque atribuye a falla equipo económico rechazo reforma fiscal

El expresidente del Senado, Ramón Alburquerque, atribuyó a una falla del equipo económico del Gobierno haberle planteado al presidente de la República presentar un proyecto de reforma fiscal seguido a la modificación a la Constitución.

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) sostuvo que ese equipo económico creyó que los votos que le dio el pueblo a esa organización y al Gobierno en febrero y mayo pasado fue para que hicieran todo sin consultar nada, “fue un error táctico mayúsculo”.

Advertencia

Alburquerque añadió que había advertido el impacto negativo que generaría en la población la reforma fiscal, porque la misma iba a contaminar la reforma constitucional.

“Cuando me consultaron que el Presidente iba a presentar ese proyecto de reforma fiscal luego del de la reforma constitucional yo le dije que no lo haga porque no se puede electrocutar un país ni contaminar algo tan sagrado como la reforma constitucional”, explicó.

Cree que las reformas son instrumentos de poder que no se pueden poner en peligro.

Sostuvo que la reforma fiscal hizo tanta bulla que hasta destiñó todas las luces y el fulgor de la Constitución de la República .

Entiende que las reformas son obligatorias pero que hay que hacerlas con mucha cautela y consensuando todos los sectores, para escuchar su parecer.

Entrevistado esta mañana en el programa Hoy Mismo, por Color Visión, canal 9, el dirigente político consideró que San Juan de la Maguana es una zona agropecuaria que no tiene posibilidad de salir de la pobreza, y que uno de los recursos con que cuanta para dar el salto es la minería y la generación de energía.

Señaló que esa provincia ocupa el segundo nivel en radiación solar de la República Dominicana, después de Azua, zona favorable para plantas de energía fotovoltaicas.

“ San Juan tiene que ser redimido de su pobreza y yo creo que la falta de tino y de precisiones que tiene el gobierno se debe al cambio constitucional que ocurre y no nos damos cuenta que ocurrió”, agregó.